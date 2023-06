Antrenorul italian a stat pe banca tehnică a covăsnenilor din octombrie 2021 până în iunie 2023. Cristiano Bergodi a bifat 83 de apariții la cârma lui Sepsi OSK și a înregistrat o medie de 1.66 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cu ce echipă din Superligă a purtat Cristiano Bergodi discuții: „Ne-a spus asta de la început”

Radu Constantea, președintele celor de la FC Universitatea Cluj, a vorbit despre Cristiano Bergodi și a remarcat faptul că „șepcile roșii” au purtat discuții, înainte să-l aducă pe Anton Petrea, cu tehnicianul italian.

„A fost o discuție și cu Bergodi. De la început ne-a spus că nu se grăbește să accepte o ofertă, așteaptă oferte din Italia și din zona arabă. Momentan nu ar fi interesat de o colaborare cu un club din România”, a spus Radu Constantea, potrivit DigiSport.

Cristiano Bergodi i-a răspuns lui Laszlo Dioszegi, în urma ultimelor declarații făcute de patronul lui Sepsi OSK

Laszlo Dioszegi a avut un comentariu acid cu privire la posibila mutare a lui Cristiano Bergodi la CFR Cluj (DETALII AICI)

Iar Cristiano Bergodi a răspuns declarațiilor patronului de la Sepsi, care a precizat că e dezamăgit de fostul antrenor de la Sfântu Gheorghe, pentru că ar putea pleca la CFR Cluj.

„Eu n-am avut nimic (n.r.- nicio ofertă), când am plecat. Poate e greu de înțeles. Despre CFR nu pot să spun absolut nimic. Nici în Italia nu am nimic. Am plecat pentru că am vrut altă provocare”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit jurnalistului Digi Sport, Radu Naum.