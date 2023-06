Cu antrenorul italian pe banca tehnică, echipa de la Sfântu Gheorghe și-a revendicat ultima poziție în play-off-ul Superligii României cu 29 de puncte. În consecință, Sepsi a înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate și șase înfrângeri după 10 etape disputate.

Cristiano Bergodi i-a răspuns lui Laszlo Dioszegi, în urma ultimelor declarații făcute de patronul lui Sepsi OSK

Laszlo Dioszegi a avut un comentariu acid cu privire la posibila mutare a lui Cristiano Bergodi la CFR Cluj (DETALII AICI)

Iar Cristiano Bergodi a răspuns declarațiilor patronului de la Sepsi, care a precizat că e dezamăgit de fostul antrenor de la Sfântu Gheorghe, pentru că ar putea pleca la CFR Cluj.

„Eu n-am avut nimic (n.r.- nicio ofertă), când am plecat. Poate e greu de înțeles. Despre CFR nu pot să spun absolut nimic. Nici în Italia nu am nimic. Am plecat pentru că am vrut altă provocare”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit jurnalistului Digi Sport, Radu Naum.

Variante de înlocuitor pentru Dan Petrescu? Cine ar putea să preia banca tehnică a CFR-ului

Conform Fanatik, Cristiano Bergodi e favorit să fie „instalat” pe banca tehnică a CFR-ului. Se știe deja că italianul va pleca în această vară de la Sepsi OSK. Ardelenii au anunțat deja plecarea lui Dan Petrescu de la cârma fostei campioane a României.

