Echipa lui Adrian Mutu a suferit prima înfrângere cu noul antrenor pe bancă, în duelul chiar cu fosta echipă a tehnicianului, însă meciul a fost marcat de incidentele de la final. Cristi Săpunaru a fost eliminat la finalul meciului, după o ieșire nervoasă la adresa lui Lorenzo Paramatti. Căpitanul giuleștenilor l-a îmbrâncit pe jucătorul italian în timp ce discuta cu arbitrul Marcel Bîrsan și Rareș Ilie.

Chiar arbitrul a încercat să îl calmeze pe Săpunaru, care părea cuprins de furie, fiind nevoie de intervenția coechipierilor pentru a-l ține. Disputa a continuat și pe tunel, acolo unde și Paramatti a văzut cartonașul roșu.

Marcel Pușcaș, atac dur la adresa lui Cristi Săpunaru



Marcel Pușcaș, președintele celor de la FCU Craiova, a vorbit despre incidentul de la final, dezvăluind discuția pe care a avut-o cu jucătorul său, Lorenzo Paramatti, care i-a spus că nu a făcut altceva decât să își arate tricoul și emblema către fanii giuleșteni. Mai mult, oficialul oltenilor a evidențiat faptul că Săpunaru a tot avut astfel de reacții agresive.

Pușcaș a menționat și intrarea dură a căpitanului giuleștenilor la Bauza, care ar fi putut să îl scoată pe argentinian din joc, dacă nu ar fi fost atent la modul în care a intrat Săpunaru. Oficialul oltenilor l-a și „înțepat” pe fundașul Rapidului, punctând că încearcă să compenseze faptul că nu mai poate juca la cel mai înalt nivel cu o atitudine ostilă în teren.

„Am discutat pe Paramatti după meci, a venit arbitrul Artene la cabină, l-a luat frumos, l-a dus spre arbitri, Bârsan i-a arătat cartonașul roșu după meci, l-am întrebat ce a făcut, a spus că nimic, doar că a arătat tricoul suporterilor rapidiști, dar același lucru îl făcuse Rareș Ilie cu câteva minute înainte, la înscrierea golului lor.

Paramatti a arătat tricoul, poate e o reacție firească, să nu uităm că acum câțiva ani, Cornel Dinu a aruncat prosopul în Giulești. Nu a lovit pe nimeni, nu știu dacă au fost înjurături, pentru că se mai practică pe terenul de fotbal, eu relatez ce a spus jucătorul după meci. Nu a lovit pe nimeni, nu a înjurat pe nimeni și a început să îl îmbrâncească Săpunaru.

Săpunaru a mai avut o atitudine ostilă în tur, de la noi s-a aruncat o sticlă de apă din tribună, iar cel care a venit la răzmeriță a fost tot Săpunaru, în calitate de lider al echipei. Nu îl contest, a jucat la cluburi importante, are meciuri și la națională, are și o vârstă, dar atitudinea asta, de suporter în teren, preluată de la predecesorul lui de acum un an, Voicu, pe care îl respect, excede fairplay-ul.

Un fotbalist profesionist trebuie să aibă autocontrol, să se poată controla în situații limită, un lider adevărat nu trebuie să dea tonul la probleme de genul acesta, care nu fac cinste nici lui, nici clubului. Probabil când începe viteza să îți joace feste, se întâmplă, mai ales la vârsta lui, se întâmplă să ieși în evidență cu alte calități.

Să nu uităm de faza din timpul jocului, în care dacă nu era atent Bauza și îl prindea cu piciorul pe pământ, la faultul acela grosolan, mârlănesc pot să spun, îl nenorocea. Ori arbitrul Bârsan trebuia să îi acorde roșu, a fost primul moment de demonstrare a nervozității și probabil neputinței lui Săpunaru.

Întotdeauna, de când e fotbalul pe lume, când te lasă putința, începe gura să vorbească atunci când nu trebuie, mai mult decât trebuie. Atitudinea arată ce spun eu, trebuia să fii primul la minge și să nu faci faultul grosolan, trebuia să fii demn, că ești un jucător important și căpitanul unei mari echipe, nu să te iei cu scuipături și înjurături, asta e o atitudine civilizată”, a declarat Marcel Pușcaș la PRO Arena.