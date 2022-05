Adi Mutu, primul eșec la Rapid: "Avem nevoie și de dușuri reci!". Ce s-a întâmplat între Săpunaru și Paramatti

Rapid a deschis scorul încă din minutul 8, după un autogol al lui Diallo, însă Compagno a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Același Compagno i-a adus în avantaj pe olteni după penalty-ul transformat în minutul 47, iar Albu a reușit să egaleze în minutul 90+2, tot dintr-o lovitură de la 11 metri.

Adi Mutu, primul eșec la Rapid

La ultima fază a meciului, în minutul 90+5, FC U Craiova a dat lovitura prin William Baeten, care a prins un șut excelent de la distanță. Finalul a fost tensionat, Săpunaru a avut un conflict cu Paramatti atât pe teren, cât și pe tunelul de la vestiare, iar ambii au văzut cartonașul roșu de la Marcel Bîrsan.

La finalul partidei, Adi Mutu a spus că o astfel de înfrângere poate fi și benefică pentru Rapid și s-a arătat foarte încrezător înaintea ultimul meci din play-out, cu CS Mioveni, în care giuleștenii sunt nevoiți să învingă pentru a-și asigura locul 7 și participarea la barajul pentru Conference League.

"E o înfrângere greu de digerat, dar probabil avem și nevoie de astfel de dușuri reci ca să devenim o echipă puternică. Am luat niște goluri ușoare, dar asta nu înseamnă nimic. Am avut meciul la mâna noastră, am avut ocazii, dar ăsta este fotbalul uneori, nemilos. Trebuie să învățăm din greșeli și să mergem înainte.

Au avut trei șuturi pe poartă și au marcat trei goluri. Nu ne-au surprins tactic, știam că nu renunță până la final, dar am luat niște goluri ușoare pe niște greșeli care nu se vor mai repeta. Asta este viața, învățăm din greșeli, uităm meciul ăsta de mâine și încercăm să pregătim foarte bine meciul cu Mioveni, suntem la mâna noastră.

Chiar dacă am fi câștigat azi, trebuia să tratăm la fel de serios meciul cu Mioveni. Preferam să închidem acum, să ne asigurăm primul loc, dar n-a fost să fie. Mergem în ultima etapă și câștigăm la Mioveni.

Da (n.r - Săpunaru a fost eliminat). N-au fost probleme pe culoar, ci pe teren. Nervii și-au spus cuvântul. Asta este, sperăm să nu-l avem decât un meci", a spus Mutu.

După eșecul cu FC U Craiova, Rapid rămâne pe primul loc în play-out, cu 39 de puncte, la egalitate cu Sepsi și cu o lungime peste FC Botoșani. În ultima rundă, giuleștenii joacă pe terenul lui CS Mioveni.