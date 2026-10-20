EXCLUSIV Cristi Pulhac, pronostic înainte de FCSB - Rapid: „E favorită” + Marcatorii

Cristi Pulhac, pronostic înainte de FCSB - Rapid: „E favorită” + Marcatorii Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cristi Pulhac (42 de ani) a prefațat derby-ul FCSB - Rapid, programat să se desfășoare sâmbătă, pe 24 octombrie, pe Arena Națională.

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Cristi PulhacFCSBRapidSuperliga
Din articol

Fostul fundaș stânga al lui Dinamo o vede pe Rapid favorită datorită formei, însă a precizat că într-un derby FCSB are calitatea necesară pentru a-și îmbunătăți evoluția față de partidele precedente din campionat. 

Pronosticul lui Cristi Pulhac înainte de FCSB - Rapid 

„Dacă stăm să ne luăm statistic, da, Rapidul e favorită pentru că are cinci meciuri câștigate, e pe primele trei locuri, au un moral mult mai bun... Practic e o echipă mai omogenă, nu are problemele pe care le are FCSB-ul. Dar FCSB-ul are calitatea jucătorilor care, cred eu, la un meci ca ăsta e diferită față de cum joci cu Galați, Voluntari... Știu cum e. 

În momentul în care joci un asemenea meci, nu te mai gândești la locurile din clasament. E un meci crucial pentru ei. Dacă celelalte echipe câștigă, se distanțează iar la 14 puncte. Eu cred că presiunea și determinarea își vor spune cuvântul la ambele echipe. 

Va fi un meci de luptă, nu știu dacă cu foarte multe ocazii, dar fiecare va încerca să-și păstreze cumva distanța față de celelalte. Și un egal pentru Rapid nu e rău”, a anticipat Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Întrebat despre cine crede că va marca pe Arena Națională, fostul fundaș stânga a răspuns: „Cred că Moruțan și Cisotti”.

Cristi Pulhac

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Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live
Povestile Cristi Pulhac Fragment
Povestile Cristi Pulhac Fragment
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Pulhac, un fotbalist emblematic pentru Dinamo

În total, Cristi Pulhac a strâns 216 meciuri oficiale pentru Dinamo, pentru care a marcat patru goluri. 

Pulhac a câștigat alături de „câinii roșii” Liga 1 în 2002 și 2007, Cupa în 2005 și 2012, și Supercupa României în 2005 și 2012. 

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