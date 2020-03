Craiova da PESTE CAP propunerea FRF de suspendare a meciurilor! Vor RELUAREA campionatului dupa data cand trebuia sa se INCHEIE! Argumentele oficialilor

FRF a comunicat astazi ca a decis suspendarea oricarei activitati fotbalistice din Romania.

Dupa decizia FRF de a suspenda campionatul pana pe 31 martie din cauza pandemiei de coronavirus, oficialii Craiovei au emis un comunicat prin care cereau reluarea acestuia incepand cu data de 15 mai. Acestia au oferit mai multe motive pentru care Federatia ar trebui sa ia in considerare data reluarii campionatului.

Play-off-ul este programat sa se incheie pe data de 9 mai, cu o saptamana inainte de data pe care au propus-o oltenii pentru reluarea campionatului.

"Clubul Universitatea Craiova propune reluarea campionatului incepand cu data de 15 mai 2020. Este clar ca aceasta criza epidemiologica se afla in Romania abia in faza de inceput, astfel incat data de 31 martie 2020 propusa pentru reluarea campionatului nu este fezabila si ne vom trezi intr-o succesiune de amanari, fapt ce nu ar permite o organizare riguroasa a activitații.

Vom ajunge in situația in care jucatorii nu ar avea practic vacanța, ceea ce ar compromite performanțele lor, participarea cu succes in competițiile europene, precum si performanțele echipelor naționale. Amanarea pana pe data de 15 mai 2020 ar permite acordarea unei minime perioade de odihna si o organizare profesionista a activitații cluburilor de fotbal.

Consideram ca orice zi de intarziere in luarea unei decizii in sensul celor de mai sus pericliteaza serios activitatea tuturor celor implicați in fotbalul profesionist din Romania", au scris oltenii in comunicatul oficial.