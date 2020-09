Reactia lui Cosmin Contra dupa victoria tricolorilor in fata Austriei: "Cred ca a fost decizia cea mai buna pe care a putut s-o ia Federatia"

Romania a reusit sa se impuna in fata Austriei cu 3-2, intr-un meci din Liga Nationilor.

Fostul selectioner al Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit despre evolutia tricolorilor din cele doua meciuri. De asemenea, el a dezvaluit care este relatia sa cu Mirel Radoi.

"Intotdeauna am zis ca trebuie sa existe respect intre noi si eu am colaborat foarte bine cu Mirel in cei 2 ani cand am fost eu la nationala mare si el la nationala de tineret. Atunci cand s-a luat decizia ca el sa continue la echipa mare cred ca a fost decizia cea mai buna pe care a putut s-o ia federatia. Si munca se vede. Muncind doi ani de zile si el stie foarte bine anumite aspecte pe care le-am lucrat cat timp am fost selectioner acolo. El a reusit sa mentina lucrurile bune sa aduca un plus de entuziasm la nivelul echipei nationale, ceea ce stiam ca se va intampla cu venirea unui antrenor nou. Si sper ca meciul de aseara sa fie doar un impuls spre o continuitate la nivel de rezultate.

Si sper din toata inima ca dupa 2 ani de munca luna viitoare in barajul cu Islanda sa vedem aceeasi echipa a Romaniei cu spirit de sacrificiu, cu atitudine extraordinara din partea tuturor jucatorilor. O mentiune in plus pentru jucatorii care poate in trecut nu au facut sau nu au avut aceasta atitudine, poate un Alibec, un Coman, Maxim care s-a sacrificat enorm la meciul de aseara. Cu un jucator Cretu surprinzator pentru primul meci ca titular la echipa nationala. Am vazut o echipa a Romaniei cu spririt de sacrificiu, cu atitudine, jucand un fotbal bun, suferind in foarte multe momente ale jocului. Eu aveam sperante ca echipa Austriei fiind o echipa foarte buna, jucand mult pe atac nu vor exista spatii si stiam ca exsita posibilitatea ca echipa Romaniei sa castige in Austria", a declarat Cosmin Contra pentu TelekomSport.