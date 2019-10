"Agentul 700!" FABULOS! Cum a reactionat Georgina dupa ce Cristiano Ronaldo a ajuns la 700 de goluri marcate! FOTO

Cristiano Ronaldo a marcat golul 700 din cariera.

Starul portughez, Cristiano Ronaldo, a marcat in meciul de aseara pierdut de Portugalia in fata Ucrainei, scor 2-1, golul cu numarul 700 din cariera sa de fotbalist. La scorul de 2-0 pentru Ucraina, Portugalia a primit o lovitura de la 11 metri, iar Cristiano Ronaldo a fost cel care a executat penalty-ul, care i-a adus golul cu numarul 700 in cariera.

Georgina Rodriguez, a reactionat imediat pe retelele de socializare intr-un mod inedit. Aceasta a postat o poza care face referire la filmele cu agentul 007, James Bond, insa poza este modificata, iar Ronaldo apare in prim-plan sub denumirea de agentul 700.

"Mandru sa marchez golul cu numarul 700 din cariera. Mi-ar placea sa impartasesc acest lucru cu toti cei care m-au ajutat sa ating aceasta borna. Astazi nu am reusit sa obtinem rezultatul dorit, insa, impreuna vom reusi sa ne calificam la EURO 2020", a fost reactia lui Ronaldo la finalul partidei, dupa ce a reusit sa marcheze golul cu numarul 700.