Control amănunțit efectuat de jucătorul care a leșinat în vestiarul lui FCU! Ce spun rezultatele analizelor

Fotbalistul sosit la FCU Craiova în 2018, de la FC Podari a dezvăluit că a făcut analize amănunțite după respectivul eveniment din care a rezultat că a fost vorba despre nimic grav.

Negru este convins că a fost vorba doar despre o cădere de calciu, însă susține că e pregătit de analize și mai compexe dacă situația se va repeta în viitor.

Radu Negru și-a pierdut temporar vederea la meciul cu FC Voluntari

„Am făcut niște investigații de rutină, atunci în vestiar, în pauza meciului. Au venit doi medici de pe ambulanță și mi-au măsurat glicemia, tensiunea. Mă simțeam puțin ca tataie, bătrân. Analizele au ieșit bine, nu au arătat nimic în neregulă. De aia spun că nu-mi dau seama din ce cauză am acuzat acele probleme.

Din timpul meciului, de prin minutul 35, am început să nu mai văd foarte bine. Aveam probleme cu vederea periferică. Trebuia să focalizez foarte puternic ca să văd. Eram dezorientat.

Când am ajuns în vestiar am început să am și amețeli. Când am văzut că nu mă simt bine le-am spus domnilor din staff să mă schimbe, că nu mai pot să ajut echipa.

A doua zi, după meci, am repetat testele pentru saturația oxigenului din sânge, glucoza, tensiunea, și totul mi-a ieșit în regulă. Marți m-am antrenant absolut normal. Astăzi mă antrenez normal. Trebuie să fiu atent însă, dacă se mai repetă, n-o las așa. Dar nu cred că se mai repetă. N-ar avea de ce”, a spus Radu Negru, potrivit gsp.ro.

Radu Negru joacă pe poziția de fundaș dreapta la FCU Craiova și a prins 25 de meciuri în tricoul „alb-albaștrilor” în acest sezon, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Sosit în Bănie în 2018, de la FC Podari, fundașul dreapta mai are contract cu oltenii până în vara anului 2024.