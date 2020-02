Clujenii TUNA impotriva arbitrajului dupa remiza cu Medias: "Ne e teama sa nu fie o coalitie impotriva noastra!" Un oficial al CFR-ului sare la gatul arbitrului

Gaz Metan - CFR Cluj s-a terminat 0-0.

Clujenii acuza arbitrajul dupa remiza de la Medias si Bogdan Mara a spus in direct la Ora Exacta in Sport ca se teme de o coalitie impotriva echipei din Gruia. Oficialul clujenilor nu intelege cum de la un asemenea meci s-a putut delega un arbitru fara experienta:

"Stiam ca ne asteapta un meci foarte greu, Medias e o echipa buna care se lupta la play-off. Venea dupa o infrangere la Craiova si avea nevoie de puncte. Echipa gazda mai mult s-a aparat, a facut-o foarte bine, il stim pe Edi si felicit echipa Medias. Stim foarte bine ca in astfel de meciuri rezultatul poate fi decis de o faza fixa, de un corner, penalty, exact cum s-a intamplat ieri.

In meciul de ieri maniera de arbitraj a fost total contra CFR-ului din primele minute. Marius Constantin il faulta mereu pe Bilel Omrani, faulturi evindente care au fost trecute cu vederea de Andrei Chivulete.

Am jucat foarte multe meciuri in Europa in acest sezon si nu am avut probleme de arbitraj, de ce se poate acolo si la noi nu. Nu intelegem la un meci de o asemenea intensitate sa nu fie delegat un arbitru cu experienta, cu ecuson FIFA. Pentru ca avem multi astfel de arbitri. Cu tot respectul pentru Chivulete, dar nu are experienta si drept dovada a stricat acest meci. In minutul 23 a luat 3 decizii gresite intr-o singura faza.

Meciul acesta a fost total impotriva noastra si simtim aceasta tenta in mult mai multe meciuri si ma uit la faptul ca Planic a luat rosu direct si a luat o singura etapa suspendare. Si apoi mai uit la Culio cand a luat doua galbene cu Sepsi si a luat 2 etape. Paun a fost suspendat 3 etape fara sa ia cartonas rosu, iar la Dan Petrescu nici nu mai vorbim la cate etape de suspendare a avut. Chiar nu intelegem lucrurile acestea si sincer ne e mare teama sa nu fie o coalitie impotriva noastra. Cand esti pe primul loc nu prea le place oamenilor acest lucru. Suntem singura echipa care am intrat in grupe in Europa si am trecut de ele", a spus Bogdan Mara la PRO X.