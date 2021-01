Se antreneaza din GREU pentru lupta la titlu! Primele imagini din cantonamentul FCSB-ului din Antalya! Fotbalistii care se pregatesc sa revina pe teren

FCSB pregateste returul Ligii 1 in Antalya.

Fotbalistii lui Toni Petrea sunt singurii din Liga 1 care se pregatesc intr-un cantonament in strainatate, celelalte echipe din campionat alegand sa ramana in Romania.

Marti, oficialii celor de la FCSB au postat cateva imagini din Turcia, de la sesiunile de pregatire la care sunt supusi ros-albastrii.

In imagini pot fi vazuti si Dragos Nedelcu si Lucian Filip, care au fost indisponibili in prima parte a sezonului din cauza unor accidentari. Ei sunt asteptati sa revina pe teren in aceasta luna.

Primul meci oficial din 2021 al celor de la FCSB este programat pe 15 ianuarie, de la ora 20:00, cand ros-albastrii infrunta Astra Giurgiu.