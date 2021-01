BREAKING NEWS | Ce se intampla cu transferul uneia dintre 'perlele' de la FCSB! Gigi Becali a facut anuntul! "De ce sa risc?!" 

Gigi Becali a primit o oferta pentru unul dintre fotbalistii sai.

Este vorba despre Darius Olaru, care ar fi dorit la o echipa din strainatate in schimbul sumei de 7 milioane de euro.

Patronul ros-albastilor a declarat ca a luat deja o decizie in cazul lui Olaru, nedorindu-si sa-l vanda pe o suma atat de mica. Becali este convins ca Olaru va creste in urmatorii ani, asteptand sa il transfere intr-un moment in care va valora mult mai mult.

"In cazul lui Olaru, procedez ca la Morutan: nu il vand acum! Ce daca imi dau 7 milioane de euro? Eu am nevoie de el sa iau titlul. Cati ani are Olaru? 22! Pana la 25-26 de ani, jucatorii de genul lui acumuleaza experienta, devin mai buni.

Nu imi e teama ca risc, de ce sa risc? El este un mijlocas care urca, ajunge la finalizare, marcheaza. Va mai creste in joc, sunt convins de acest lucru, si voi lua si mai multi bani pentru el", a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.

Cota de piata a lui Olaru se ridica in acest moment la 2 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.