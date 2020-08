Dialog INCREDIBIL in direct intre Valeriu Rachita si Ciprian Marica: "Sa nu cumva sa scapi camera, poate vedem un prosop"

Valeriu Rachita si Ciprian Marica au fost invitati speciali la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Intr-un dialog intre cei doi, fostul oficial de la Petrolul i-a atras atentia lui Marica ca i se misca camera si se poate intampla un episod similiar cu cel al Ministrului Sportului, Ionut Stroe, care a aparut la TV in chiloti dupa ce camera i-a cazut jos.

In urma cu cateva luni, Marica a fost in centrul unui scandal, iar o imagine cu el in prosop a devenit virala pe internet.

"Ai grija ca se mica camera, sa nu cumva sa o scapi. Poate vedem un sort sau un prosop. Doamne fereste! Ca a mai patit Mihai in direct", a declarat Vivi Rachita facand referire la episodul cu Ionut Stroe

"Iti e frica? Stai linistit nu e cazul", a fost raspunsul lui Marica.