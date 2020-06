Ciprian Marica a vorbit despre colaborarea cu Gigi Becali: "De multe ori a si gresit datorita felului sau de a fi"

Marica a jucat la FCSB in 2016, pe final de cariera.

Fostul jucator de la Schalke 04 a vorbit despre relatia sa cu actualul finantator de la FCSB.

Ciprian Marica considera ca Gigi Becali are defectele lui, dar este un om care a ajutat mult fotbalul romanesc.

"Personal am avut o relatie foarte buna cu dansul, de respect, de apreciere. Consider ca a facut foarte multe lucruri bune pentru fotbalul romanesc. Consider ca are un suflet mare si ca de foarte multe ori incearca sa ajute oamenii. Sigur ca nimeni nu este perfect si are si dansul defectele lui. Este un om important in fotbalul romanesc. De multe ori a si gresit datorita felului sau de a fi. Dar sunt sigur ca a facut-o pentru ca asa este el. Nu din rea vointa. Consider ca cat traiesti inveti si dansul inca mai are din fotbal de invatat. Nimeni nu s-a nascut invatat", a declarat Marica pentru PRO X.

Fostul jucator de la Dinamo este unul dintre cei mai buni marcatori ai nationalei Romaniei. In cele 72 de partide jucate, a inscris 25 de goluri.

