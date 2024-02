Ciprian Marica a dat verdictul în lupta pentru titlu: ”Trebuie să recunoaștem”

FCSB este lider detașat în Superliga României după primele 23 de etape. A ajuns la 50 de puncte, dar cele două contracandidate la titlu, CFR Cluj și Rapid, au câștigat în această etapă și se pot apropia de primul loc în cazul unui succes al Farului.

Ciprian Marica, fostul internațional, în prezent acționar la campioana en-titre Farul Constanța, a dat verdictul în lupta la titlu.

Fostul atacant este convins că FCSB are cea mai ”în formă” echipă in acest sezon și are prima șansă la câștigarea primului titlu după nouă ani. În sezonul precedent, Farul Constanța a câștigat campionatul în fața echipei lui Gigi Becali.

Ciprian Marica a dat verdictul: ”Trebuie să recunoaștem”

„Se pare că nu. Nu le poate sta nimeni în calea câștigării campionatului anul ăsta. Dar pare deocamdată. Rămâne de văzut. Campionatul e un joc de anduranță și trebuie să fii permanent acolo în formă.

(...)

Chiar ei spuneau: ‘Eh, suntem la început, n-am intrat în formă’. Uite că anul ăsta le-a ieșit de la început și nu întâmplător sunt pe primul loc. Au cea mai în formă echipă. Trebuie să recunoaștem”, a spus Marica, la Fanatik.ro.

Şapte victorii, două remize şi două înfrângeri este palmaresul înregistrat de roş-albaştri pe teren propriu în ediţia curentă. De partea cealaltă, dobrogenii sunt neînvinşi în precedentele trei deplasări din campionat, interval în care au bifat două succese (3-2 la Poli Iaşi, 2-1 la Universitatea Craiova) şi un egal (0-0 la UTA).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 35 de ori, de 23 de ori s-au impus roş-albaştrii bucureşteni, de opt ori au câştigat dobrogenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.