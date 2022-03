"Cine e antrenorul lui Dinamo acum?". Steliano Filip dezvăluie discuția avută cu Iuliu Mureșan

Steliano Filip, fundașul lui Dinamo, dezvăluie că, după antrenamentul din această dimineață, administratorul special Iuliu Mureșan a mers la Săftica pentru a-i informa pe jucători că Flavius Stoican nu va mai continua la echipă.

Steliano Filip: "Eu știu că Flavius Stoican e antrenorul lui Dinamo. Ni-l dorim în continuare"

Cu toate acestea, toți jucătorii lui Dinamo și-ar fi manifestat susținerea față de Flavius Stoican și i-ar fi transmis lui Iuliu Mureșn că nu își doresc o schimbare de antrenor cu nouă meciuri înainte de finalul sezonului, când echipa traversează un moment extrem de dificil.

Întrebat cine este antrenorul lui Dinamo în momentul de față, având în vedere și informațiile potrivit cărora Dusan Uhrin ar fi în cărți pentru revenire, Steliano Filip a spus:

"Eu știu că e Flavius Stoican. Nu eu propun, ci îmi doresc să rămână alături de noi. După cum bine știți, vestiarul era dezbinat înainte să vină Flavius. Mister ne-a unit. Într-adevăr, nu sunt rezultatele dorite, dar vestiarul este unit și sunt convins că vom salva echipa. Ni s-a spus că se vor lua unele decizii, dar nu știu. Cred că toți jucătorii și-ar dori să rămână Flavius Stoican.



Am avut o discuție la Săftica, după antrenamentul de azi dimineață, iar noi, toți jucătorii, am spus că ne dorim ca Flavius Stoican să rămână. Domnul Mureșan ne-a spus că nu mai continuă Flavius Stoican. Noi am spus că ni-l dorim în continuare pentru că timpul e foarte scurt, mai sunt câteva meciuri, e clar că multe nu se pot schimba, iar dacă atmosfera e foarte bună, eu cred că asta e cea mai bună decizia.



Asta nu înseamnă că Steliano Filip decide soarta antrenorului. Că îmi doresc să rămână, da, pentru binele lui Dinamo. Ce ne interesează? Să se salveze echipa, iar din vară vedem cine rămâne și cine nu", a declarat Steliano Filip, la Digisport.

Stoican a semnat cu Dinamo în decembrie anul trecut și a strâns opt meciuri la conducerea "câinilor", adunând în medie 0.63 puncte pe meci.

Gaz Metan Mediaș este singura echipă în fața căreia ”câinii” s-au impus în mandatul lui Stoican, scor 4-0.