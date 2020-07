Chindia - Clinceni, LIVE SCORE de la ora 17:00 | Continua lupta pentru evitarea retrogradarii! | Hermannstadt - Viitorul, LIVE de la ora 19:00

15:32

Astazi incepe a 12-a etapa din playout-ul Ligii 1.

Primul meci al zilei este Chindia Targoviste - Academica Clinceni, programat de la ora 17. Echipa pregatita acum de Emil Sandoi nu a mai castigat nimic de 6 etape, din prima runda post-pandemie, cand a trecut de Viitorul.



De cealalta parte, Academica Clinceni este neinvinsa de doua etape si nu a pierdut decat 3 meciuri de la reluarea playout-ului, fiind pe locul 2 in clasament.

Cealalta partida a zilei le pune fata in fata pe FC Hermannstadt si FC Viitorul, doua dintre cele mai in forma echipe din playout.



Baietii lui Ruben Albes nu au mai pierdut de 4 etape, reusind sa ajunga pe locul 4, cu un avans de 5 puncte in fata celor de la Poli Iasi care sunt pe locul de baraj, avand doua meciuri in plus.



Viitorul lui Hagi nu a pierdut din momentul revenirii pe teren decat cu Chindia Targoviste, fiind lider autoritar in clasament.