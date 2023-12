Charalambous nu s-a mai abținut după golul anulat al lui Florinel Coman: "Dacă nu aș vorbi, m-aș simți ca un prost"

Panagiotis Tachtsidis (8) a deschis scorul, cu un şut la colţul lung, din careu. FCSB a egalat prin Darius Olaru (26), lansat excelent în careu de Florinel Coman.

În debutul reprizei secunde s-a consumat o fază controversată, Florinel Coman (51) a marcat pentru oaspeţi cu un şut de la circa 30 de metri, dar, solicitat din camera VAR, arbitrul Sebastian Colţescu a anulat golul în urma vizionării reluărilor, pentru un fault anterior al lui Valentin Creţu la Philip Otele.

CFR Cluj a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, trei egaluri şi două eşecuri în campionat, un egal în Cupa României. FCSB nu a mai câştigat de trei meciuri, un eşec şi un egal, în campionat, un eşec în Cupa României.

Declarațiile lui Elias Charalambous, după CFR Cluj - FCSB 1-1

Tehnicianul vicecampioanei României a avut un discurs dur după remiza cu CFR Cluj, la adresa golului anulat al lui Florinel Coman.

"Vreau să-mi felicit jucătorii, deoarece au avut o reacție bună, mai ales după ce au primit gol. Sunt mândru de ei.

Nu înțeleg cine decide și cum decide, poate unii oameni sunt răi cu Florinel, pentru că el a spus anumite lucruri săptămâna trecută, dar este un jucător al echipei naționale și merită mai mult respect din partea lor.

Am văzut faza, a fost un gol clar, nu știu cine a decis. Arbitrul a mers la VAR, a văzut faza și a dat fault, nu înțeleg și îmi pare rău pentru băieți. Noi am câștigat meciul, dar cineva a decis că nu am câștigat azi. Este foarte clar, nu am nicio îndoială.

Sunt aici de aproape un an și nu am vorbit niciodată despre arbitri, dar pentru ce s-a întâmplat azi, trebuie să o fac, pentru că dacă nu aș vorbi, m-aș simți ca un prost. Îmi pare rău pentru băieți, pentru că au dat totul, și-au dat viața, de asta sunt așa nervos. Au făcut o treabă foarte bună. Florinel trebuie să fie respectat mai mult", a spus tehnicianul FCSB-ului după meci.