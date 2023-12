Adrian Șut pune tunurile pe Sebastian Colțescu: "După meciul cu Farul, nu ne mai arbitrează la fel de liber"

Panagiotis Tachtsidis (8) a deschis scorul, cu un şut la colţul lung, din careu. FCSB a egalat prin Darius Olaru (26), lansat excelent în careu de Florinel Coman.

În debutul reprizei secunde s-a consumat o fază controversată, Florinel Coman (51) a marcat pentru oaspeţi cu un şut de la circa 30 de metri, dar, solicitat din camera VAR, arbitrul Sebastian Colţescu a anulat golul în urma vizionării reluărilor, pentru un fault anterior al lui Valentin Creţu la Philip Otele.

CFR Cluj a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, trei egaluri şi două eşecuri în campionat, un egal în Cupa României. FCSB nu a mai câştigat de trei meciuri, un eşec şi un egal, în campionat, un eşec în Cupa României.

Ce a spus Adrian Șut, după CFR Cluj - FCSB 1-1

"Cred că am avut un început de meci mai slab, nu am fost mulțumiți, dar după 15-20 de minute ne-am reglat, am controlat după aceea partida.

De la meciul cu Farul, de când s-a spus că a acordat un penalty prea ușor, Colțescu nu ne mai arbitrează la fel de liber și nu ne mai arbitrează la fel.

Am venit la victorie, ne pare rău, pentru că pe teren am simțit că meritam mai mult, am dominat meciul. Dar este un punct important, în deplasare, cu o echipă puternică.

Ne dorim să terminăm pe primul loc, sperăm ca în cantonamentul de iarnă să ne pregătim foarte bine și să o ducem până la finalul sezonului, să luăm campionatul", a declarat Adrian Șut, la finalul partidei.