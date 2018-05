CFR-ul se pregateste de UCL! Plan urias pentru o vara incendiara pe piata transferurilor: "Putem sa dam si 5 milioane de euro"

CFR Cluj va cauta sa se intareasca serios pentru noul sezon.

Proaspat incoronata regina a Ligii I pentru a patra oara in istorie, CFR Cluj se pregateste sa aduca intariri in vederea sezonului viitor, cand va juca si in Europa. Clujenii spera la o calificare in grupele unei competitii europene, iar pentru asta sunt dispusi sa faca investitii serioase.

Iuliu Muresan, presedintele clubului din Gruia, spune ca CFR e dispusa sa plateasca sume importante pentru transferuri.

Intre 500.000 si 5.000.000 euro poate da CFR pentru transferuri!

"Ne gandim de patru-cinci luni la jucatori. Am urmarit, am fost plecati sa-i vedem, luam pareri. Vin meciuri din trei in trei zile si e clar ca e nevoie de multi jucatori de valoare. Nu aveam o suma exacta pentru investitii.



Vom lua si jucatori liberi de contract, dar de valoare, asta e strategia. Nu aruncam banii degeaba pe transferuri. Putem sa platim si 500.000 euro, si 5.000.000 euro", a spus Muresan, citat de ProSport.

Intre jucatorii doriti de CFR se afla si Constantin Budescu.