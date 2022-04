CFR Cluj poate câștiga meciul cu FCSB la masa verde. Din ce cauză poate fi suspendat derby-ul pentru titlu

Istvan Kovacs a fost delegat să conducă meciul cu CFR Cluj - FCSB, care se va disputa duminică, în Gruia.

Kovacs, cel mai contestat arbitru de către FCSB

Arbitrul originar din Carei, județul Satu Mare, este cel mai contestat "central" de către patronul și oficialii FCSB, care îl acuză că ar avea o afinitate față de echipa clujeană și că ajută la vicierea rezultatelor în meciurile directe. De asemenea, el este unul dintre cei mai huliți oficiali pe stadionele din Liga 1, unde ultrașii îi reproșează agresiv apartenența la minoritatea etnică maghiară din Transilvania.

În urmă cu două săptămâni, Kovacs a întrerupt pentru mai multe minute partida dintre FCU Craiova și CS Mioveni (1-1), după ce galeria olteană a avut scandări xenofobe la adresa Ungariei și a sa. Meciul a fost reluat doar după ce oficiali și jucători ai echipei gazdă au vorbit cu liderii suporterilor și au anunțat că meciul va fi suspendat definitiv, dacă jignirile vor continua. Arbitrul a anunțat CCA că va încheia orice partidă în care au loc scandări rasiste sau xenofobe repetate și a primit acceptul să ia orice decizie crede de cuvință, ținând cont de gravitatea situației.

Liderul galeriei și patronul, în război deschis

De cealaltă parte, Gheorghe Mustață, liderul suporterilor FCSB, și patronul Gigi Becali se află într-un război rece. Anul trecut, șeful galeriei a amenințat că va provoca incidente pe stadion, inclusiv scandări sau bannere interzise, care ar putea duce deservicii clubului, după ce latifundiarul nu a ținut cont de dorințele fanilor și i-a amenințat cu bătaia.

"Întreb galeria ce fac eu cu banii mei? Amenință Mustață? Dacă vreau eu să îl liniștesc pe Mustață, nu pot? Eu am toate structurile, un singur ordin dau și dispare tot de acolo. Cui spargi tu capul, măi Mustață? Dacă dau un ordin nici nu mai sufli, mă! Am structuri de făcut liniște, înțelegi? Am bodyguarzi! De Mustață îmi e milă, îi dădeam bani în fiecare lună când era la pușcărie. Dacă îmi pun mintea cu el înfundă pușcăria ani de zile și el vine împotriva mea?”, declara Becali, în mai 2021.

FCSB va fi însoțită în Gruia de cel puțin 1.000 de suporteri, care vor face deplasarea inclusiv cu elicoptere închiriate. Aceștia se vor întâlni la intrarea în stadion din peluza rezervată oaspeților, iar liderii Peluzei Nord au cerut ca toți să fie îmbrăcați în tricouri negre sau în culorile echipei, să aibă doar fulare, eșarfe și steaguri "roș-albastre" și să respecte indicațiile celor care dau tonul la scandări.

Fanii și jucători au înjurat Ungaria, patronul crede că Kovacs viciază rezultatele

În iulie 2020, după câștigarea Cupei României în fața celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, jucătorii "roș-albaștri" au sărbătorit alături de câteva sute de fani la baza echipei din Berceni, după miezul nopții. La îndemnul lui Mustață, cei 200 de suporteri și fotbaliștii FCSB au avut scandări xenofobe la adresa Ungariei, camerele de luat vederi înregistrând cântece ca "România e țară noastră și ne p***m pe Ungaria voastră!", "Afară, afară, cu ungurii din țară!" sau "Să-ți dăm la m**e, bozgore!".

De asemenea, antipatia dintre Gigi Becali și Istvan Kovacs datează de peste un deceniu, de când omul de afaceri spunea despre arbitru că "Am avut mare încredere în Kovacs, dar mi-a demonstrat că este patriot faţă de ungurii lui. Nu a dat penalty pentru ca e ungur!", acuzând o slăbiciune a acestuia față de echipa patronată atunci de Arpad Paszkany.

Au urmat declarații la fel de dure împotriva acestuia, precum "Arbitrajul a fost jaf la drumul mare" (septembrie 2011), "Istvan a primit ordin să execute Steaua" (septembrie 2011), "Am câștigat împotriva a 12 adversari, și împotriva lui Istvan Kovacs. Kovacs ne-a distrus tot timpul" (aprilie 2017) sau "E o mizerie de om! Să stea acasă la el, în Ungaria" (august 2019).

În trecut, un meci important în lupta pentru titlu a fost decisă la masa verde. În martie 2008, partida Rapid - FCSB a fost câștigata de oaspeți, după o întrerupere definitivă, deși giuleștenii conduceau pe teren cu 1-0. În minutul 74, o brichetă aruncată din tribune de fani l-a lovit pe centralul Alexandru Deaconu, care a decis intrarea la vestiare, după ce Foorin Lovin și colegii său au cerut întreruperea partidei. Deaconu este acum Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA).

Foto - @FCSBOfficial