CFR CLUJ 2-1 CONCORDIA | Mailat a ratat ocazii URIASE, CFR cu gandul la UNTOLD. AICI ai fazele meciului

CFR a reusit prima victorie din acest sezon, 2-1 cu Chiajna. Tucudean si Culio, din penalty, i-au adus campioanei toate punctele. Batin le-a dat emotii clujenilor dupa golul sau din minutul 84.

min 84: GOOOOL CHIAJNA! Batin trimite din careu, la coltul lung, Chiajna revine pe tabela! 2-1!



min 81: Bordeianu paraseste si el terenul. Intra Djokovic.

min 79: Mazarache ii ia locul lui Ivanovici.

min 75: Intra Tambe in locul lui Tucudean. Si Ionut Badea muta. Cristescu in locul lui Prepelita.

min 74: GOOOOL CFR CLUJ!!! Culio transforma de la 11 metri.

min 72: Gabi Matei il agata in careu pe Ionita si arbitrul arata penalty! 11 metri pentru CFR!

min 65: Paul Batin ii ia locul lui Guessan.

min 62: Sut Deaconu de la 25 de metri, mingea se duce in plasa laterala!

min 57: Actiune a lui Ionita in dreapta, mijlocasul trage la poarta, spectaculos, Caparco deviaza in bara, apoi mingea iese in corner. Sansa mare pentru CFR, faza superba a lui Ionita.

min 54: GOOOOL CFR CLUJ! Camora ii paseaza lui Mailat in stanga, mijlocasul intoarce superb pentru Tucudean, care reia din priam in poarta lui Caparco!!!!

min 53: Sut Omrani din interiorul careului, mingea se duce peste.

min 49: Repriza incepe cu o ratare a lui Mailat, bineinteles. :) Din nou bine pozitionat in careu, mijlocasul e blocat de Caparco.



min 45+1: Final de repriza. 0-0 dupa 45 de minute!

min 45: Mailat a treia oara in 5 minute! Scapat singur cu Caparco, incearca o scarita, dar italianul isi da seama si rezolva.

min 42: Mailat din nou! Sutul sau din careu e respins de Caparco in corner!

min 40: Ionita recupereaza o minge in partea dreapta, ii trimite lui Peteleu, care il gaseste pe Mailat pozitionat excelent. Sutul mijlocasului este insa blocat de apararea Chiajnei.

min 37: Tucudean trimite mult peste din pozitie buna, de la marginea careului.

min 30: Sansa uriasa de gol pentur CFR! Tucudean centreaza de pe partea dreapta, Peteleu vine in viteza si trimite slab, din pozitie buna.

min 22: Mailat incearca o reluare spectaculoasa, din careu, dar sutul sau se duce prost. Mijlocasul ar fi vrut sa dea un efect invers mingii, care a trecut insa mult alaturi.

min 17: Nicio ocazie la vreuna dintre porti pana acum.

min 8: Sut Bordeianu de la distanta, nicio problema pentru Caparco.

min 6: Centrare a lui Camora de pe stanga, respinge Leca.

min 1: A inceput meciul.

Chiajna: Caparco - G. Matei, Leca, Marc, Ivanovici- Prepeliţă - Nivaldo, Gorobsov, Deaconu, Gradinaru - Guessan

Rezerve: A. Costache, Măzărache, Batin, Albu, Fota, Bărboianu, Cristescu



Echipa de start a CFR-ului pentru meciul cu Chiajna:

CFR CLUJ - CONCORDIA CHAIJNA

Fara victorie in primele 2 etape, CFR Cluj si Concordia Chiajna se lupta pentru a urca in clasament - echipa lui Tony Conceicao vine dupa eliminarea din turul 2 preliminar al UEFA Champions League, partida in care i-a pierdut pe Ciprian Deac si De Lucca. Astfel, Conceicao il va trimite pe teren din primul minut pe Sebastian Mailat, cel care a avut o evolutie buna in Suedia dupa ce i-a luat locul lui Deac.

De partea cealalta, Concordia a avut ghinion mare in primele 2 etape, primind gol de fiecare data in finalul partidei - a pierdut un punct in meciul cu Gaz Metan si a ratat victoria in fata Viitorului.

Echipele probabile:

CFR Cluj:

Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Culio, Hoban, Djokovic - Omrani, Tucudean, Mailat

Concordia Chiajna:

Caparco - Matei, Leca, Marc, Panait - Prepelita - Ivanovici, Gorobsov, Deaconu, Gradinaru - Guessan

Trica s-a intors la CFR

Eugen Trica a preluat functia de sef al departamentului de scouting al echipei CFR Cluj, informeaza gruparea din Liga 1 pe site-ul sau.

''Incepand de astazi, familia CFR devine mai puternica! Fostul jucator al echipei noastre, Eugen Trica, a revenit acasa si a devenit seful departamentului de scouting al clubului nostru! Asa cum v-am obisnuit si pana acum, am adus langa noi oameni care au scris istorie pentru CFR Cluj, precum Cristi Panin, Alin Minteuan, Cosmin Tilinca si Cosmin Vasie, iar acum lista este completata de Eugen Trica, dublu Campion al Romaniei cu echipa noastra si castigator a doua Cupe! Multa bafta, Eugen! Bine ai revenit acasa!'', se mentioneaza în postarea de pe site-ul formatiei.

În varsta de 42 de ani, Eugen Trica, fost international roman, a jucat 289 de meciuri în Liga 1, înscriind 51 de goluri. Nascut la Teslui (Dolj), Trica a debutat pentru Universitatea Craiova în 1995, ulterior trecand pe la Steaua Bucuresti, Litex Loveci, Maccabi Tel Aviv, TSKA Sofia, Anorthosis Famagusta, Concordia Chiajna.