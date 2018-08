Tucudean vorbeste pentru prima data despre problemele de la CFR! Socul trait de vestiar

Jucatorii campioanei inca nu si-au revenit dupa eliminarea din Champions League.

George Tucudean explica in ce fel a trait vestiarul despartirea de Edi Iordanescu si neaga un eventual conflict intre fotbalisti dupa decizia conducerii.

"Atmosfera e buna. Daca pierdeam cu 3-4 la 0 la Malmo nu era asa o suparare. Dar, pierzand la limita, e putin frustrant. Sper sa profitam de sansa pe care o avem in Europa League. Nu aveam ce pierde la Malmo, de aceea am si jucat asa, am facut tot posibilul sa ne calificam. Daca eram putin mai norocosi, puteam sa ne calificam. Suntem multi jucatori cu experienta, ne-am strans repede si vrem sa castigam meciurile indiferent cine ne conduce. Conducerea a decis schimbarea antrenorului. Noi am fost intrebati, dar decizia apartine conducerii de fiecare data. Schimbarea mare a fost cand a venit Edi.

De la un stil de joc fara ocazii, ne inchideam foarte bine si castigam meciurile la limita, a venit un antrenor caruia ii place sa joace, in stilul lui Hagi. Diferenta intre Conceicao si Edi Iordanescu nu e foarte mare pentru ca au cam aceeasi viziune", a spus Tucudean.