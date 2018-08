CFR Cluj a anuntat ce se intampla cu Arlauskis, dupa zvonurile unei rupturi intre portar si conducere!

Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, anunta ca Giedrius Arlauskis ramane in Gruia.

Giedrius Arlauskis, portar care a cucerit trei titluri in Romania, cu Urziceni, FCSB si CFR, va ramane in Gruia. Goalkeeperul de 30 de ani are, insa, concurenta puternica, dupa ce Jesus Fernandez Collado a debutat excelent in meciul cu Gaz Metan.

Iuliu Muresan spune ca Arlauskis a fost accidentat si a urmat un program special de recuperare. Acum, el s-a intors la antrenamente si trebuie sa se lupte pentru postul de titular.

"Arlauskis a fost accidentat, dar a urmat un tratament special si s-a intors foarte bine la antrenamente. Concurenta dintre portari va fi foarte buna pentru amandoi. Avem doi portari buni, Conceicao va decide. Arlauskis era titular incontestabil, nu avea concurenta, acum lucrurile s-au schimbat. Nu ma tem ca vrea sa plece, va lupta pentru titular si asta va fi benefic pentru toti. E exclus sa-l lasam sa plece, pentru ca nu avem al doilea portar. Sunt convins ca va primi sanse, e un portar bun, ne-a ajutat si il respectam, pentru ca este un profesionist desavarsit. Dar Fernandez a aparat fantastic in primul meci. A facut un sacrificiu pentru echipa, nu putem uita", a spus Muresan la Digi.