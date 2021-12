Un fost dinamovist e convins: ”Nu vor retrograda! Stoican e un antrenor care arde pe bancă!”

Cristi Munteanu (47 de ani), fostul portar din ”Ștefan cel Mare”, se aștepta ca toate problemele sportive ale lui Dinamo să se rezolve după revenirea lui Mircea Rednic, dar rezultatele au întârziat să apară, astfel că șefii clubului l-au numit pe Flavius Stoican.

”Un antrenor care arde pe bancă”. Așa este descris Stoican de fostul său coleg, Cristi Munteanu, care este sigur că Dinamo nu va retrograda.

„Nu m-am așteptat, a fost o surpriză pentru mine atunci când am văzut numirea lui Mircea Rednic pe funcția de antrenor principal. Eram ferm convins că Rednic va redresa situația și va aduce rezultate. Uite că lucrurile nu stau așa, niciodată nu se potrivește socoteala de acasă cu cea din piață, și iată că Dinamo e la al treilea antrenor în jumătate de an. Stoican e un antrenor tânăr, care are entuziasm. Cred că va reuși să evite retrogradarea cu Dinamo, sunt convins.

Cristi Munteanu e sigur: ”Dinamo nu va retrograda! Nu au un lot atât de slab!”

Nu-mi închipui fotbalul românesc fără Steaua sau Dinamo în Liga 1. Chiar și fără Rapid, dar uite că fără Rapid Liga 1 s-a descurcat. Chiar dacă Dinamo e pe locul 10, 12, 14, e acolo în campionat și într-un derby cu Rapid, cu CFR, atrage atenția și sunt mulți fani care urmăresc asta.

Nu cred că vor retrograda! Am încredere în Stoican, e un antrenor tânăr, un antrenor care arde pe bancă. Îl cunosc, am fost colegi la Dinamo.

Vă mai spun ceva, Dinamo nu a avut un lot atât de slab pe cât arată poziția în clasament. Asta e clar! Am mai văzut glume pe la televizor că se mărește numărul de echipe doar ca să o scape pe Dinamo. Nu! Dinamo are niște jucători pe care nu-i recomandă poziția în clasament.

Cu o pregătire bună de iarnă, un echilibru în birourile clubului și liniște în vestiar, cred că Dinamo se va salva. Asta e clar. Ceea ce a rupt interesul campionatului e că CFR s-a distanțat prea mult, lupta de la vârf s-a cam încheiat, din punctul meu de vedere, e diferență prea mare de puncte, așa că interesul mai mare din campionatul nostru e lupta de jos, unde e implicată Dinamo”, a spus Cristi Munteanu, în exclusivitate pentru www.sport.ro.

Pentru Mircea Rednic, acesta a fost mandatul cu numărul cinci la Dinamo și, fără îndoială, cel mai slab și cel mai scurt. A rezistat doar 12 meciuri, are o singură victorie și trei rezultate de egalitate.

Rednic o lasă pe Dinamo pe penultimul loc, cu 12 puncte, la un singur puncte în fața ”lanternei roșii” Academica Clinceni.

În ianuarie, Flavius Stoican va debuta pe banca celor de la Dinamo în deplasare, cu FC Argeș.

Iuliu Mureșan: ”Stoican e un antrenor pozitiv”

Imediat după demiterea lui Mircea Rednic, Iuliu Mureșan a dezvăluit care a fost motivul pentru care l-a ales pe Flavius Stoican.

„De garantat e foarte greu, dar trebuia o schimbare la echipă și trebuie un antrenor care să fie pozitiv. În ideea asta l-am ales pe Flavius Stoican, pentru că este un om pozitiv, de asta are nevoie echipa. Nu a ezitat deloc, a acceptat din prima”, a spus, printre altele, Mureșan, pentru www.sport.ro.