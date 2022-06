Cei patru jucători indispensabili pentru FCSB în sezonul viitor. Cum ar putea arăta un prim "11" pentru vicecampioana României

Mihai Stoica este de părere că Florinel Coman (24 de ani) va deveni un jucător cheie pentru formație în perioada următoare, după o perioadă lungă în care a fost indisponibil din cauza accidentărilor.

În viziunea managerului general de la FCSB există patru jucători care vor fi indispensabili echipei pentru sezonul viitor.

"Octavian Popescu poate să joace inter. Am încercat la meciul cu Craiova (n.r. 0-2 în turul din playoff) să-l folosim în dreapta și n-a putut să joace. La noi e clar că trebuie să joace, din toate rațiunile, următorii jucători: Tănase, Coman, Olaru și Octavian Popescu. Mai e Cordea în partea dreaptă, mai sunt Vali Gheorghe, Ianis Stoica. Trebuie să-i facem bărbați pe acești jucători mai tineri", a declarat Mihai Stoica la OrangeSport.

Cum ar putea arăta un posibil "11" la FCSB

Târnovanu - Ovidiu Popescu, Haruț, Nedelcu (Lixandru), Radunovic - Olaru, Șut, Octavian Popescu - Cordea, Florin Tănase, Coman

Mihai Stoica: "Nu dăm bani pe niciun jucător!"

"Căutăm, am început să facem oferte din afara țării pentru fundași centrali. Nu e foarte mare presiune acum, pentru că mai este timp, dar o să înceapă. Cristea e out pentru jumătate de an, s-a operat astăzi.

Nu dăm bani pe fundași centrali, de fapt nu dăm bani pe niciun jucător. Cine spune că are ofertă financiară de la FCSB minte", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.