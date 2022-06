FCSB vrea să transfere din străinătate! Mihai Stoica dezvăluie pe ce post vrea vicecampioana să se întărească 

FCSB a bifat al șaptelea an consecutiv fără titlu. De data aceasta, roș-albaștrii au pierdut titlul în detrimentul CFR-ului cu o etapă înaine de final, când au remizat cu FC Voluntari, 0-0.

Doar că pentru sezonul 2022-203, FCSB mai are la dispoziție un singur fundaș central, odată cu revenirea lui Denis Haruț (23 ani) de la FC Botoșani. Andrei Miron (28 ani) s-a transferat la Hapoel Haifa, Iulian Cristea (27 ani) va sta pe bară 6 luni, după accidentarea suferită la echipa națională, iar lui Paulo Vinícius (37 ani) nu i-a mai fost prelungit contractul.

Iar Mihai Stoica (57 ani) a dezvăluit că FCSB a înaintat deja oferte pentru alți stoperi. Însă, există două condiții, să fie străini și să nu fie nevoie ca clubul roș-albastru să achite o sumă de transfer pentru ei.

Mihai Stoica: „Nu dăm bani pe niciun jucător!”

„Căutăm, am început să facem oferte din afara țării. Nu e foarte mare presiune acum, pentru că mai este timp, dar o să înceapă. Cristea e out pentru jumătate de an, s-a operat astăzi.

Nu dăm bani pe fundași centrali, de fapt nu dăm bani pe niciun jucător. Cine spune că are ofertă financiară de la FCSB minte”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.