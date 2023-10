Cele două echipe naționale s-au înfruntat în a șasea etapă a preliminariilor EURO 2020. Însă partida a fost în principal dictată de evenimentul din minutul 21.

Ce spune Mircea Sandu despre sancțiunea primită de FRF după România - Kosovo

Arbitrul Willy Delajod a trimis jucătorii la vestiare, după ce ultrașii din facțiunea „Uniți sub Tricolor” au scandat și au afișat bannere cu tentă politică îndreptate spre Kosovo.

Comisia de discplină UEFA a sancționat FRF cu 50.000 de euro, iar meciul dintre România și Andorra de pe Arena Nțională se va juca fără spectatori, exceptând doar copiii sub 14 ani, care vor beneficia de intrare gratuită.

Mircea Sandu, fost președinte al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre sancțiunea primită de FRF și a subliniat că UEFA a fost blândă, în urma incidentelor de la jocul cu Kosovo.

„UEFA a fost foarte blândă cu noi. La a câta recidivă suntem vizavi de atitudinile astea? Eu știu cine îi tolerează? (râde - n.r.)... Am neglijat destul de mult fotbalul românesc, am alte preocupări, opțiuni, am muncit 50 de ani, am terminat, la revedere”, a spus Mircea Sandu, potrivit iamsport.ro.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în România - Kosovo

În fapt, galeria României ar fi vrut să se răzbune pe ce s-a întâmplat în meciul tur de la Priștina, cu Kosovo, când fanii adversarilor au huiduit imnul României și au îndreptat injurii către spectatorii tricolorilor.

La România - Kosovo, până ca arbitrul să-i trimită pe jucători la vestiare, fanii din peluză au scandat și împotriva Federației Române de Fotbal (FRF).