Jucătorul Universității Craiova a răbufnit: "Merit și eu șanse! Nu prea mai am cuvinte"

CSA Steaua, în Liga 2, unde a strâns 19 meciuri și a marcat trei goluri. Fiul lui Eugen Trică și nepotul lui Ilie Balaci , produs al academiei Universității Craiova, a fost împrumutat în sezonul trecut la, în Liga 2, unde a strâns 19 meciuri și a marcat trei goluri.

Atanas Trică, nemulțumit de minutele primite la Universitatea Craiova

În vară, Atanas a revenit la Universitatea Craiova, însă a fost folosit în doar trei partide - 45 de minute cu Dinamo (2-0), 14 minut cu Oțelul (0-0) și 64 cu CS Tunari, în Cupa României (1-1).

Tânărul atacant al oltenilor recunoaște că este dezamăgit de minutele puține primite și spune că ar lua în calcul inclusiv un nou împrumut în liga a doua.

"La club nu știu. Chiar vă zic sincer că nu prea știu ce să spun. Nu prea mai am cuvinte. Vă zic sincer, sunt dezamăgit. Am tot fost trimis la echipa a doua, mi-am făcut treaba, am dat gol meci de meci și am considerat și eu că meritam mai multe șanse. Acum îi las pe antrenori să decidă. Poate sunt atacanți mult mai buni decât mine, mai experimentați.

V-am spus ce simt eu. Acum nu vreau să fiu luat că cerșesc minute. Îmi aștept rândul ca orice alt jucător. Rămâne de văzut. Sunt un pic supărat că nu am avut drept de joc nici în Youth League. Vom vedea din iarnă ce se va întâmpla.

Cu domnul Papură am o relație foarte bună. Până să plece domnul Reghecampf a fost la echipa a doua și am avut meciuri foarte bune acolo. Orice jucător e dezamăgit când nu prinde minute.

Asta am vorbit și cu apropiații mei. Vom vedea din iarnă ce se va întâmpla pentru că îmi doresc să joc la un nivel cât mai bun. Momentan nu sunt oferte pentru că e perioada închisă, dar au fost ceva discuții. Rămâne de văzut, dacă va fi o ofertă bună din Liga 2 nu aș refuza un împrumut pe 6 luni. La Steaua dacă m-aș întoarce? M-aș pune la masă cu ei", a spus Atanas Trică, la Fanatik.

Folosit foarte puțin la Universitatea Craiova, Atanas Trică a fost titular la naționala U20 a României, joi, în meciul cu Anglia, câștigat de tricolori cu 2-0. Jucătorul oltenilor a marcat un gol din penalty.