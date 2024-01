Ce spune Burleanu despre posibila implicare a lui Țiriac și Lucescu la Dinamo: "Banii nu sunt scumpi!"

Ion Țiriac, fost mare tenismen și omul de afaceri cu o avere de aproape 2 miliarde de euro, ar fi tentat de o aventură ca investitor în fotbal, dar doar alături de oameni precum Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului românesc. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a spus că îi așteaptă cu brațele deschise pe cei doi experimentați români.

"Fotbalul românesc are nevoie de o schimbare în ceea ce privește acționariatul la nivelul cluburilor"

"Cu siguranță fotbalul românesc are nevoie de o schimbare în ceea ce privește acționariatul la nivelul cluburilor. Când vorbim de cineva cu experiență în mediul privat, care a și reușit la un nivel înalt, așa cum este domnul Țiriac, aportul său ar putea să fie nu doar de ordin financiar. La finalul zilei, banii nu sunt foarte scumpi. Dacă ai inteligență, îi poți găsi în piață. Ceea ce contează cel mai mult este knowhow-ul pe care un acționar sau un patron îl poate aduce, atunci când de implică în fotbal.

De exemplu, vedem aportul pe care domnul Rotaru l-a adus la Craiova. E un mod diferit de a promova fenomenul fotbalistic. Ne uităm apoi la modelul reprezentat astăzi de domnul Șucu, care are o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea clubului pe termen lung, cu investiții majore în zona de academie. Ca federație, chiar dacă competiția de Liga 1 nu este organizată direct de către noi, ne-am dori să avem o asemenea schimbare. Am aprecia avantajul uriaș pe care cei doi l-ar aduce fotbalului din România.

Cred că reprezintă astăzi o oportunitate faptul că fotbalul românesc s-a așezat pe niște fundații marcate de integritate. Lucrul acesta ar trebui să dea încredere investitorilor. Din punctul meu de vedere, fotbalul românesc chiar are o oportunitate exponențială de dezvoltare. Are capacitatea de a crește veniturile din drepturile tv și din transferuri, la ultimul capitol nu cred că poate fi stabilită o limită. Vedem mult mai mulți sponsori care s-au implicat la nivelul cluburilor și la nivelul Federației. E un ecosistem care crește, avem încasări de 2.5 ori mai mari acum decât în 2014, exclusiv din mediul privat. Ceea ce înseamnă că există foarte mult potențial. Mă aștept, mai devreme sau mai târziu, să regăsim inclusiv investiții străine în fotbalul românesc", a declarat Răzvan Burleanu.

Ce declarase anterior Ion Țiriac:

"Am avut un prânz extraordinar de plăcut, am stat chiar vreo două ore, cu un prieten de-ai mei, care știe mai mult fotbal ca mine. L-am întrebat de Dinamo. Nenea Mircea mi-a spus despre ce e vorba.

Dacă mâine dimineață, la vârsta care o are, Mircea Lucescu îmi zice: 'Tabula rasa, facem o echipă care să se numească Dinamo Brașov, Dinamo Tărlungeni, un Dinamo', la asta m-aș băga cu nenea Mircea Lucescu. Cu toate că în fotbal sunt lucruri pe care nu le înțeleg.

Nu sunt megaloman, nu sunt rasist, nu sunt naționalist, dar nu înțeleg cum ai un regulament care zice că 13 din 20 de jucători pot fi străini. Păi, românii mei unde joacă, dacă sunt străini în lot?

Aș face niște reguli destul de drastice, prin care i-aș ajuta pe tineri să sară treapta de la Divizia D până la o divizie regulară. În Europa sunt 5 sporturi: fotbal, fotbal, fotbal, fotbal, apoi vine tenisul. Noi suntem foarte în urmă, chiar la prima divizie”.

Ce declarase Mircea Lucescu:

"Am avut o întâlnire şi am discutat. Vom vedea, ne gândim. Suntem doi oameni care se respectă extraordinar şi îi leagă aşa o istorie de cel puţin 55-60 de ani, de când am început să-l urmăresc pe el, el pe noi.

Chiar dacă nu apare la meciuri, venea la meciurile noastre peste tot şi pe urmă pleca. Este foarte ataşat de culorile echipei naţionale.

Și pe unul, şi pe altul ne-a interesat evoluţia sportului românesc. Încercăm să ne dăm seama din nou de ce... Talentul e acelaşi, nu s-a întâmplat nimic. Suntem construiţi pentru a face sport".

