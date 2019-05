Ce se intampla, de fapt, cu Tucudean?! Anuntul de ultima ora al lui Dan Petrescu: "Sa joace si sa dea goluri, asta trebuie sa faca!"

Conform mai multor surse, Tucudean ar fi plecat din nou la Viena pentru un consult la inima.

Golgeterul din Liga 1 ar acuza din nou probleme dupa interventia suferita acum o luna. Dan Petrescu spune ca informatiile aparute in presa nu reflecta realitatea. Tucudean ar putea fi chiar titular cu Astra, luni seara,

"George a inceput antrenamentele normale, maine se va pregati din nou. E la dispozitia mea. O sa vad daca-l bag luni sau nu, e decizia mea. Azi, la antrenament, am avut tot lotul. George a avut probleme la piciorul unde a mai avut si in trecut, asa mi-a zis doctorul. George trebuie sa joace fotbal, asta trebuie sa faca. Si s-o faca asa cum stie el mai bine, sa dea goluri. Toata lumea e bine, imi place sa am problema asta, sa trebuiasca sa aleg echipa si lotul", a spus Petrescu.