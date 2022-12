Ce salariu are Leo Strizu la FCSB! Este ”aproape” cel mai prost plătit tehnician din Superligă

Antrenorul care va colabora cu Mihai Pintilii a debutat cu o victorie pe banca vicecampioanei, scor 3-2 cu FC Botoșani.

Leo Strizu, salariu de 1.000 de euro la FCSB!

Este foarte posibil ca Strizu să fie antrenorul cu cel mai mic salariu din Superligă. Potrivit Fanatik, tehnicianul de 55 de ani este remunerat lunar cu 1.000 de euro, un salariu mai mic față de cel pe care-l avea pe vremea când pregătea echipa secundă a vicecampioanei (2.000 de euro).

În topul celor mai bine plătiți antrenori din Superligă sunt antrenori precum Dan Petrescu sau Mirel Rădoi. La polul opus, Gică Hagi, managerul tehnic al celor de la Farul, a dezvăluit recent că are salariul minim pe economie la echipa la care este și acționar.

„Un jucător de la mine câștigă mai bine decât directorul de la hotelul meu, care produce foarte mult. Toți jucătorii de la mine câștigă mai mult decât mine, că eu am cel mai mic salariu. Ce, eu am salariu? Am minim pe economie, că trebuia să-mi dau unul”, spunea recent Gică Hagi.

Leo Strizu, fost jucător la Rapid, Sportul, Poli Timișoara, FC Brașov sau Kayserispor, a mai fost principal de-a lungul carierei la formații precum FCSB II (2008-2011) sau Unirea Constanța (2021-2022).

Primul meci al lui FCSB cu Leo Strizu în postura de antrenor principal este programat joi, de la ora 19:00, contra lui FC Botoșani, într-o restanță din Superliga.