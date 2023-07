Sorin Cârțu a comentat 'disputa' Florinel Coman - Alexandru Mitriță! Ce a spus fostul președinte de la Universitatea Craiova

Fostul președinte al Universității Craiova a analizat partida în urma căreia FCSB a ieșit victorioasă, datorită golurilor marcate de Florinel Coman și Darius Olaru. Coman a confirmat forma extrem de bună în care se află prin încă o prestație pe măsură și a fost lăudat pentru jocul făcut.

Sorin Cârțu: „Un gol de excepție!”

Sorin Cârțu a comentat reușita cu piciorul stâng a fotbalistului de la FCSB, remarcând calitatea sa.

„Victorie meritată și prestația care a venit în continuarea evoluției pe care au avut-o și în prima etapă FCSB-ul, și-a dominat adversarul în prima parte, cu amendamentul că atunci când ajunge la 2-0 ajunge o stare de asta de superficialitate. După mine dominarea asta pe care ei o fac sau calitatea pe care o au în zona centrală și-a spus cuvântul.

Forma foarte bună, se pare că este într-un moment foarte bun Coman, am văzut un gol de excepție, mă bucur pentru el că folosește și piciorul stâng și că poate că a ajuns așa la un stadiu în care diferența dintre piciorul stâng și cel drept să fie cât mai mică. Am problema cu atacantul care trebuie să-și folosească ambele picioare la fel de bine”, a declarat Sorin Cârțu conform Fanatik.

Cum a comentat Sorin Cârțu 'duelul' Coman - Mitriță

Totodată, vorbind despre 'duelul' de la distanță dintre Florinel Coman și Alexandru Mitriță, fostul președinte de la Universitatea Craiova a lăudat calitățile și prestația fotbalistului de la FCSB, însă e de părere că și Alexandru Mitriță poate atinge un nivel similar.

„Se pare că Coman e pe drumul ăsta, evoluțiile lui bune au fost și în prima etapă, și acum a deblocat așa rezultatul cu un gol splendid. Să vedem acum, Mitriță a jucat în primul meci destul de bine, a tras echipa după el, să vedem în continuare. Pe mine mă interesează și continuitatea. Se poate ca ei să fie protagonitșii campionatului, când ei ies în evidență și echipele lor au de câștigat. Doi jucători de combinație, cu execuții imprevizibile. Își pot aduce aportul să-și pună amprenta pe tot ceea ce înseamnă echipa lor.

Sunt curios și eu să-l văd pe Konoplyanka. Am oltenismele mele, mi-a plăcut Mitriță ce a fost la meciul trecut, să-l văd în continuare. Deocamdată e un plus, dar are și două meciuri disputate, pentru Coman. Nu înseamnă că nu poate să-l egaleze Mitriță la meciul de mâine”, a adăugat Cârțu.

Ce a spus Gigi Becali despre comparația lui Coman cu Mitriță

"Eu mă rog să n-o plătească (n.r. clauza de reziliere a lui Florinel Coman). Mă gândeam și azi. Să zicem că ne calificăm (n.r. în grupele Conference League) și pleacă Coman. O să fie mai greu la campionat fără Coman.

Nu o să fie greu, că-l gâștigăm, dar nu așa ușor. Cu Coman îl câștigăm mai ușor, pentru că orice minge ajunge la el e pericol de gol.

Eu nu cred asta (n.r. că Mitriță și Coman sunt la același nivel). Nu poate să se bată Mitriță cu Coman în viața lui. Dacă se bătea cu Coman, rămânea acolo unde era (n.r. la New York City).

Mitriță să vedem dacă se poate bate cu Băluță. Ce să vedem, dacă avea valoare, nu-l lăsau ăia liber. E vorba de fapte. Nu poți să-i pui la un loc", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.