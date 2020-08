Sepsi l-a intors din drumul catre Dinamo! Cu ce jucator a semnat echipa covasneana!

Sepsi OSK si-a intarit echipa dupa ce l-a adus pe mijlocas defensiv, Boubacar Fofana.

Mijlocasul defensiv Boubacar Fofana (30 de ani) a fost pe lista de achizitii a lui Dinamo dupa ce spaniolii au decis sa puna echipa pe picioare pentru noul sezon. Intre timp, Sepsi a reusit sa-l convinga pe fotbalistul din Guineea care s-a departit de Gaz Metan din postura de jucator liber de contract. Fofana a semnat un contract valabil pe un sezon cu optiune de prelungire pe inca unul. 24 de meciuri a evoluat in tricoul lui Gaz Metan in sezonul trecut, reusind sa dea o pasa de gol.

In cariera sa, Fofana a mai jucat la echipe precum C.D. Nacional, Tondela, Gondomar, Al-Ettifaq sau Al-Khaleej. In Romania a ajuns in iulie 2018, de la Moreirense (Portugalia).

450.000 de euro este cota de piata a lui Fofana, conform Transfermarkt.