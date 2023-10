Ce a spus Liviu Ciobotariu după ce și-a învins fosta echipă 

Covăsnenii au trecut rapid în avantaj datorită golului marcat de Marius Ștefănescu în urma gafei comise de apărarea ilfovenilor. Voluntari a reușit să înscrie în minutul 56, prin Dumiter, însă reușita a fost anulată cu ajutorul VAR, pe motiv de ofsaid.

Oaspeții au mai marcat o dată, prin Safranko, în minutul 76, care a primit balonul de la același Ștefănescu, stabilind astfel scorul final. Astfel, Sepsi a reușit să lege două victorii consecutive după o serie de șase înfrângeri consecutive, iar Liviu Ciobotariu s-a arătat mulțumit de punctele obținute.

Liviu Ciobotariu: „Asta vizăm!”

Antrenorul covăsnenilor a vorbit despre victoria obținută și nu s-a arătat foarte încântat de modul în care echipa sa a cedat în a doua repriză, când conducea cu 1-0. Liviu Ciobotariu a precizat și că vizează locul al șaselea în clasamentul Superligii, ultimul loc de play-off.

„Ne-am retras în a doua repriză, au fost anumite momente când ne-am apărat prea jos, trebuia să stăm mai sus, dar am vrut să gestionăm avantajul de un gol, nu am reușit să mai avem posesie în treimea adversă. Sunt bucuros pentru rezultat, sunt bucuros pentru băieți, îi felicit, nu avem cum să uităm că am venit după o serie de șapte meciuri fără victorie. Un lucru pozitiv este că nu am încasat gol, după atâtea meciuri cu gol încasat.

Am avut și șansă, puteau și ei să marcheze, dar am arătat bine. Mai avem de muncit mult, am spus și înainte că distanța nu e foarte mare de locul șase, asta le-am zis în vestiar și jucătorilor, chiar dacă veneam după o perioadă foarte slabă, suntem și așa aproape de locul șase, pe care îl vizăm.

Ne așteaptă meciul din Cupă, îl vizăm pentru că suntem deținătorii trofeului și dorim să îl câștigăm din nou”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.

Sepsi Sf. Gheorghe se află pe locul 8 după victoria de vineri seară, având 18 puncte obținute în 14 meciuri jucate, la un punct de Hermannstadt, ocupanta locului 6, care are și un meci în minus.