Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași. Partida a fost LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro și a contat pentru restanța din a șaptea etapă.

Liviu Ciobotariu a răbufnit la adresa VAR-ului după ce Sepsi a suferit al șaselea eșec consecutiv: "Nu înțeleg! De ce?"

Liviu Ciobotariu s-a dezlănțuit la adresa arbitrajului video după ce Sepsi a suferit a șasea înfrângere consecutivă în campionat, cu Poli Iași

Antrenorul covăsnenilor a mai precizat că formația sa nu merita să piardă și crede că Sepsi OSK poate reveni chiar de la meciul cu FC Botoșani din următoarea etapă. Moldovenii se află pe ultima poziție în clasament.

„E cea mai neagră situație din istoria clubului Sepsi OSK. Nu s-a mai trăit asemenea moment. E clar că e o situație dificilă și delicată în același timp. Trăim parcă într-un vis urât și parcă nu ne putem trezi. Dezamăgirea e mare, de partea tuturo. A jucătorilor, staff-ului, conducerii. Ca joc, ca exprimare în teren nu am arătat rău. Mult mai bine față de meciurile anterioare, pe care le-am pierdut. Am avut situații bune de a marca. Puteam înscrie din câțiva metri. Dar nu am reușit să facem asta.

E o situație grea. Știu că presiunea e mare și apasă pe umerii jucătorilor, staff-ului. Au fost și multe momente de joc pe care nu le-am înțeles. OK, nu cunosc foarte bine regulamentul arbitrilor, ei știu mai bine, pentru că avem și VAR, dar maniera nu mi s-a părut corectă. Să spun așa. Au fost niște faulturi date total anapoda. Am avut la ultima fază. Varga e lovit cu capul în gură, avem lovitură liberă, după întoarce faza. La golul încasat, fault pentru noi, dar lasă legea avantajului. Nu sunt normale, nu sunt OK. Și la faza ofsaidului, nimeni nu înțelege.

Din VAR nu se poate lua o decizie. Apoi vine centralul și ia el o decizie. Atunci de ce mai avem VAR? E posibil să fi fost ofsaid. Dar mi se par niște momente... OK, validezi golul, posibil VAR, dar cel de la VAR nu poate lua o decizie și cheamă centralul. Nu înțeleg VAR-ul, atunci. Pentru că i-am reproșat lui Chivulete că la faza golului pe care l-am încasat a lăsat jocul să meargă după care la următoarea fază a oprit jocul. Și am fost foarte supărat și foarte dezamăgit. E primul cartonaș galben pe care l-am luat în cariera mea de antrenor.

Pe nimic! Eu fac tot ce e posibil să duc echipa unde îi e locul. Am avut un început bun, sunt aceeași jucători. E adevărat că acum nu iese nimic. Parcă suntem într-un film de groază și suntem actorii principali. Deobicei antrenorul plătește. El plătește nota de plată. Chiar dacă echipa are un randament mai bun față de ce s-a întâmplat în meciurile trecute. E clar că în momentul în care nu câștigi, primul care e tras la răspundere e antrenorul.

Acum, sincer vorbind, noi nu meritam să pierdem. Și ca joc. Dar așa e la fotbal. Când nu bagi mingea în poartă, ai probleme. Eu cred că putem reveni. Jucătorii au calitate, au demonstrat și nu acum doi trei ani, acum o lună jumătate că pot juca de la egal la egal cu orice echipă. Rezultatele din Conference League nu au fost întâmplătoare. Am întâlnit echipe foarte puternice, solide, care în campionatul nostru pot defila. Dar asta e perioada”, a spus Liviu Ciobotariu după meci.

Sepsi, în campionat

După 12 meciuri desfășurate în primul eșalon al Superligii, Sepsi OSK se situează pe locul 12 cu 12 puncte. În consecință, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a înregistrat trei victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.