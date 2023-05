Gruparea „roș-albastră” s-a duelat cu Rapid București pe Arena Națională, în fața a aproape 20 de mii de fani. Giuleștenii s-au impus, însă cu 5-1.

Ce a mai avut Elias Charalambous de spus, după ce FCSB a fost umilită de Rapid

Elias Charalambous, antrenorul principal de la FCSB, a vorbit după meci și a remarcat faptul că își asumă în totalitate eșecul. De asemenea, tehnicianul a mai precizat că le cere iertare fanilor pentru eșecul de pe Arena Națională.

„A fost o seară neplăcută pentru noi. Nu mă așteptam să terminăm așa sezonul, după ce am pierdut la Ovidiu. Asta nu e o scuză pentru astăzi. Vreau să îmi prezint scuze fanilor. Am spus săptămâna asta că jucăm pentru ei. În special, rezultatul a fost foarte urât pentru noi. Vreau să le cer scuze fanilor.

Dar, ok. Întotdeauna e vorba de ziua următoare. Ne simțim foarte rău. A fost un rezultat prost, dar trebuie să continuăm. Ieri am spus că sunt mândru de acești jucători. Eu îmi asum responsabilitatea și încă sunt mândru de acești jucători. A fost o zi rea.

Eu sunt responsabil pentru acest rezultat! Știu că nu e vorba de mine, e un colectiv. Greșeli... Poate că în timpul săptămânii, a fost o atmosferă grea. Dar noi suntem profesioniști și nu trebuie să ne gândim la rezultatele rele.

De când am venit aici, cred că am făcut lucruri bune, dar am distrus totul în ultimele două meciuri. Suferim. Sunt convins că suferim cu toții, dar există mereu în ziua următoare. Tamm a fost în afara lotului astăzi. E normal, sunt deciziile pe care trebuie să le luăm”, a spus Elias Charalambous.

FCSB - Rapid București 1-5

Rapid a început în forță partida de pe Arena Națională. Luckassen (minutul 7), Pănoiu (minutul 17) și Iacob (minutul 26) au dus în nici măcar o jumătate de oră scorul la 3-0.

În repriza secundă, Tavi Popescu a redus din diferență (minutul 58) și a fost eliminat, în urma unui fault dur.

Cu un om în minus, FCSB nu a mai făcut față avalanșei de ocazii a rapidiștilor. Bamgboye a realizat o „dublă” (minutul 68, minutul 79) și a blocat tabela la 5-1.