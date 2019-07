"Ce-a jucat Sepsi azi? Echipa mica, s-a inchis in aparare!" Tanase, show la declaratii: "M-a facut mama POLIVALENT" :))

Tanase e suparat dupa 0-0 cu Sepsi. Gazdele de la Sf. Gheorghe nu l-au impresionat.

Capitanul de la FCSB spune ca ar fi trebuit ca ros-albastrii sa conduca inca de la pauza. Tanase glumeste pe seama trecerii sale la mijlocul terenului, in pozitie de inter: "M-a facut mama polivalent!" :)

"Am avut ocazii, nu le-am fructificat si s-a terminat 0-0. A jucat ceva Sepsi azi? Au avut o ocazie, tin minte, pe o greseala de-a noastra. Echipa mica, se inchide. Noi am gresit, trebuia sa marcam in prima repriza. Am avut ocazii clare, eu am avut una foarte mare, dar asta este.

Nu e vorba de oboseala la noi. Daca era oboseala, nu aveam ocazii. Se intampla sa ai meciuri cand nu intra mingea in poarta. Speram ca in celelalte meciuri sa fructificam ocaziile. Salomao e valoros, foarte talentat, cu siguranta ne va ajuta foarte mult. Ne dorim sa rezolvam calificarea din meciul tur. Vrem sa luam o optiune mare de a ne califica.

M-a facut mama polivalent, joc pe mai multe posturi. Asta se datoreaza in primul rand domnului Hagi, el ne antrena pe mai multe posturi. Daca incepeam azi in formula clasica, probabil altul era rezultatul azi", a spus Tanase la Digisport.