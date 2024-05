Ce a avut de zis Zeljko Kopic după ce Dinamo a rămas în Liga 1

În prima manșă a barajului, disputată pe Arena Națională, Dinamo a învins cu 2-0 în fața „ciucanilor”. Dennis Politic, winger-ul de 24 de ani al grupării din Ștefan cel Mare, a fost eroul echipei și a marcat ambele goluri.

Meciul retur a fost unul echilibrat, ambele echipe au luptat cu înverșunare pentru fiecare minge. Defensiva solidă a dinamoviștilor a reușit să mențină tabela intactă și și-au asigurat astfel un rezultat care le permite să rămână în primul eșalon fotbalistic românesc.

Zeljko Kopic: "Toată lumea știe că nu aici trebuie să fie Dinamo"

După meci, Zeljko Kopic, tehnicianul "câinilor", a vorbit despre importanța menținerii echipei în Superliga. Croatul a ținut să îi dea credite și fostului antrenor, Ovidiu Burcă, care a promovat echipa în primul eșalon la finele stagiunii trecute.

„Sunt satisfăcut de faptul că am rămas în Superliga, acesta e cel mai important lucru. Dacă vorbesc despre aceste 90 de minute, nu am jucat bine. Am avut probleme în a ține de minge și a fost un meci dificil din punct de vedere mental. Nu a fost ușor să menținem aceeași energie după eșecurile din ultimele meciuri. Îi înțeleg pe jucători, de aceea sunt mulțumit de cele două rezultate obținute în meciurile de baraj.

Nu e momentul să vorbim despre viitorul meu, pentru că acum ne-am atins obiectivul, acela de a rămâne în Superliga. Pentru club a fost al patrulea an consecutiv cu probleme. Trebuie să discutăm despre tot și să evităm astfel de momente, pentru că acest club nu merită să treacă prin astfel de situații și să joace astfel de meciuri.

Cred că a fost o situație grea când am venit. Toată lumea știe că nu aici trebuie să fie Dinamo, dar când iei tot contextul în considerare, este un succes că am rămas în prima ligă. Vreau să spun că domnul Ovidiu Burcă este parte din acest 'succes', pentru că el a promovat echipa și a luptat cât a putut împreună cu staff-ul. Am dat totul pentru a îmbunătăți echipa, dar acum trebuie să vedem cum putem să o facem pe Dinamo mai bună”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul meciului.