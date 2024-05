Grație rezultatului din tur, 2-0, Dinamo a rămas în Liga 1. ”Câinii roșii” au trecut, cu chiu, cu vai, de Csikszereda Miercurea Ciuc în barajul pentru menținere/promovare în Superliga României.

Ahmed Bani e sincer la flash-interviu: ”Nu sunt în măsură! Am fost crescut aici, în spiritul clubului”

Ahmed Bani a vorbit după meci și a ținut să evidențieze faptul că echipa ”câinilor roșii” nu a evoluat pe măsura așteptărilor luni seară. De asemenea, fotbalistul a ținut să puncteze că mai are contract cu Dinamo și că se va prezenta la reuniune înaintea startului următorului sezon.

”Ok, nu a fost cel mai bun meci, într-adevăr. Am suferit cum am făcut-o tot anul. Ăsta e finalul. Am suferit tot anul. Și astăzi am suferit. Da, mi-a fost incomod că ne-am apărat. Important e că nu am luat gol și că s-a terminat cu bine.

Nu știu dacă am suferit mai mult decât ceilalți. Eu sunt crescut aici, în spiritul clubului. Nu știu ce decizii trebuie luate. Eu nu sunt în măsură. Sunt doar un jucător care își face datoria.

Nu știu dacă e diferența atât de mare. Și noi anul trecut am făcut o surpriză. Mai am contract cu echipa, nu știu despre viitorul meu decât că mă voi prezenta la reuniune”, a spus Ahmed Bani.

