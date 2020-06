Cand vom putea merge din nou pe stadion in Romania. Secretarul General al Ligii Profesioniste de Fotbal a facut anuntul

Fotbalul din Liga 1 va fi reluat duminica cu derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB, dar fanii nu vor avea voie pe stadioane deocamdata.

Justin Stefan, Secretarul General al Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat cand am putea avea acces din nou pe stadioane in actualul sezon.

"In cursul intalnirii de ieri a fost abordata si aceasta chestiune, reprezentantii autoritatilor guvernamentale nu s-au opus acestei variante, inclusiv in actualul sezon, dar ne-am propus sa avem o perioada de aproximativ doua saptamani, in care sa evaluam modul in care este implementat protocolul actual, iar dupa data de 1 iulie sa reanalizam situatia", a declarat Secretarul General al LPF pentru PRO X.

Justin Stefan a mai declarat ca vor analiza ce fac alte tari si vor lua drept model ce au facut autoritatile din Ungaria.

"Vom analiza ce fac si alte tari. Eu zic ca pe data de 1 iulie exista posibilitatea sa reluam discutia si sa avem spectatori pe stadioane. Nu stiu daca 10 la suta sau 25 la suta. Eu cred ca o regula cum este in Ungaria, cu cel putin 3 scaune libere intre spectatori, ar fi de acceptata", a spus Justin Stefan.