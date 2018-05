"CAMPIONII, CAMPIONII!" Jucatorii l-au aruncat in aer pe Dan Petrescu! Imagini de la petrecerea de titlu a CFR! VIDEO

CFR Cluj a devenit campioana pentru a patra oara in Liga I.

CFR s-a impus cu 1-0 in ultimul meci cu Viitorul si a devenit campioana dupa 6 ani in Liga I.

Sarbatoarea de la stadion s-a mutat intr-un restaurant din Cluj, acolo unde jucatorii, staff-ul si oficialii din club au petrecut alaturi de sotii, prietene si copii.

Clujenii au abuzat de trofeul primit de la LPF. L-au rupt partial la bucuriile de dupa meci.

"Ca sa iei campionatul in Romania nu trebuie sa faci un campionat bun, trebuie sa faci un play-off bun. Va fi aproape imposibil sa prindem grupele UEFA Champions League, insa obiectivul nostru va fi sa ajungem in grupele Europa League. Nu ma tem de nimeni, la fel si cand am fost la Unirea Urziceni ma lupt cu toata lumea.

Am fost la Londra pentru ca a fost un meci in memoria lui Ray Wilkins. La sedinta de dinaintea meciului, Vialli a mentionat faptul ca am facut eforturi sa fiu prezent si toata lumea m-a aplaudat. Nu voiam sa merg, m-am decis cu o zi inainte. Daca astazi nu castigam, eram criticat asa cum am fost in tot sezonul.

Sunt foarte stresat astazi, nici nu pot sa ma bucur astazi. Probabil peste 2-3 zile o sa ma pot bucura. Eu nu o sa am ce conditii sa pun pentru ca am contract. Daca va dori conducerea clubului sa raman, o voi face. Nu vreau sa fac prea multe schimbari, nu am cum sa rup clubul. Avem si jucatori tineri si jucatori batrani, vom face o strategie.

Daca nu era Iasiul, nu stiu ce ne faceam. Noua ne-au luat 2 puncte, dar lor le-au 3. Eram 100% sigur ca nu vor bate. Au facut un meci fantastic, cred ca primisera o prima de clubul lor mare. Insa apoi au jucat la fel si cu Steaua, ce sa le mai spunem?!

Eu inteleg ca toata lumea vrea sa jucam ca Barcelona, scopul meu a fost sa iau campionatul. Daca cei din club considera ca vor un antrenor care sa faca spectacol, nicio problema. Eu ma adaptez in functie de adversar, niciun meci nu jucam la fel. Eu de cand am venit, puteti sa ii intrebati si pe jucatori, nu am pregatit faza defensiva deloc. Noi pregatim pressing sus, nu le-am cerut niciodata jucatorilor sa se retraga" a spus Dan Petrescu