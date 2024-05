Fostul goalkeeper al naționalei Florin Tene, prezent și la Campionatul European din 1996, a fost invitatul emisiunii Emoții Europene de joi, care a putut fi urmărită în direct AICI.

Campion cu Dinamo și câștigător al Cupei cu Steaua, el a jucat și la Rapid, iar ultima dată a fost antrenor de portari la Gaziantep FK, în staff-ul lui Marius Șumudică.

”Eu veneam de la Dinamo la Rapid, iar primul meci la Rapid a fost chiar cu Dinamo! Cred că la EURO 96 am fost singurul jucător din națională de la Rapid. Și așa am devenit <<Tene, Tene, giuleștene>>!

Gafe am făcut și eu de-a lungul carierei, gafa te face însă portar, te ajută să-ți revii, este ca și cum ai merge la doctor”, și-a amintit Florin Tene la Emoții Europene.

Bogdan Stelea a intervenit în direct când se vorbea despre gafa din România - Franța 0-1 de la EURO 96!

Bogdan Stelea, cel care și-a asumat vina la golul primit de România în 0-1 cu Franța de la EURO 96, marcat de Dugarry, a intervenit în direct în emisiunea Emoții Europene, unde era invitat fostul său coleg Florin Tene, în momentul în care se vorbea despre gafa făcută la turneul final al Campionatului European din 1996.

”A fost o greșeală evidentă, mare, o greșeală de apreciere, mie îmi plăcea să ies pe centrări, eram aproape obsedat de asta, să mă duc după toate mingile.

Și, atunci când faci așa ceva, îți asumi și riscurile.

Noi aveam foarte multă încredere atunci, chiar dacă jucam cu Franța, care avea jucători de mare valoare și era un grup extraordinar, crescuseră împreună.

După Mondialul din 1994, lumea se aștepta ca noi să creștem, dar uite că am avut o cădere în 1996, Campionatul European a fost un eșec. Dar apoi în 1998, la Mondial, am revenit la forma bună și am avut rezultate importante”, a spus Stelea.

Tricolorii au pierdut atunci pe linie, dar la limită de fiecare dată: 0-1 cu Franța, 0-1 cu Bulgaria, 1-2 cu Spania (cu gol primit pe final).

Bogdan Stelea a apărat în primele două meciuri, iar în ultimul a jucat între buturile naționalei Florin Prunea.

Emoții Europene, LIVE pe Sport.ro zi de zi, de la ora 11:00

În perioada 29 mai - 13 iunie, cu excepția zilelor de week-end, suporterii vor avea parte de o emisiune specială, care va aduce în prim-plan povești și amintiri deosebite de la Campionatele Europene, ale unor nume importante din fotbalul românesc.

Timp de o oră, de la 11:00, în exclusivitate pe SPORT.RO și VOYO, un invitat special va vorbi despre momente importante de la turneele finale continentale.



Florin Tene a retrăit Emoții Europene în direct pe SPORT.RO și VOYO pe www.sport.ro