Fostul goalkeeper al naționalei Florin Tene, prezent și la Campionatul European din 1996, a fost invitatul emisiunii Emoții Europene, care a putut fi urmărită în direct AICI.

Campion cu Dinamo și câștigător al Cupei cu Steaua, el a jucat și la Rapid, iar ultima dată a fost antrenor de portari la Gaziantep FK, în staff-ul lui Marius Șumudică.

”În acel moment, naționala României putea juca de la egal la egal cu orice națională din lume.

Aveam foarte mare încredere, veneam după turneul final de la Mondialul din America, toți jucau la echipe mari.

Dar ce ghinion am avut la Euro 1996... Am început cu stângul cu Franța, am avut golul acela al lui Dorinel neacordat cu Bulgaria, chiar și la ultimul meci cu Spania”, a spus Tene.

Tricolorii au pierdut atunci pe linie, dar la limită de fiecare dată: 0-1 cu Franța, 0-1 cu Bulgaria, 1-2 cu Spania (cu gol primit pe final).

