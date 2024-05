"Câinii roșii" atrag privirile pe piața transferurilor: "Eu cred că pleacă"

Vizaţi sunt Hakim Abdallah şi Dennis Politic, cu primul văzut potrivit pentru CFR Cluj.

Într-un context în care Dinamo a obţinut o victorie crucială, scor 2-0, împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, în prima manşă a barajului de promovare/menţinere în Superliga României, Basarab Panduru, fost internațional, a analizat potenţialele mutări pe piaţa transferurilor.

"Câinii roşii" pleacă cu prima şansă în returul de la Miercurea Ciuc, programat pentru luni, 27 mai.

Basarab Panduru: "Te bați cu Deac"

Panduru a evidențiat importanţa lui Hakim Abdallah, care a marcat cinci goluri în acest sezon. Fostul internațional îl vede pe Abdallah jucătorul potrivit pentru Dan Petrescu la CFR Cluj, în detrimentul lui Pavol Safranko, care s-a despărţit de Sepsi.

"Mă uitam la Abdallah. Crezi că e jucător de CFR Cluj? Eu l-aş lua pe Abdallah, nu pe Safranko, joacă şi bandă, joacă şi vârf. Are viteză, joacă şi vârf. Joacă şi extremă dreaptă, iar acolo îl ai pe Deac, te baţi cu Deac. Uite, Abdallah - Bîrligea - Otele, crezi că arată rău?", a spus Panduru, după Dinamo - Csikszereda, la televiziunea Orange Sport.

Panduru: "El acum joacă fotbal"

Dennis Politic este omul cu "dubla" de pe "Arena Națională", iar Basarab Panduru consideră că va fi o presiune mare asupra conducătorilor de la Dinamo pentru a-l păstra și sezonul viitor. Politic a reușit să marcheze şase ori şi a pasat decisiv de două ori în acest sezon.

"Cred că nu-i mai vine să mai fie la Dinamo şi în sezonul următor. El acum joacă fotbal, mereu am spus că are calitate, ia mingea, nu cade, joacă fotbal, nu face precum alţi jucători să cadă. El ia mingea, intră, golul al doilea a fost uimitor (n.r. - cu Miercurea Ciuc). Se vede că omul are calitate. 24 de ani are?

Mi se pare că trebuie să joace în play-off. Nu ştiu ce contract are. Politic, dacă ar putea, cred că s-ar duce în altă parte. Dinamo să ceară pentru Politic exact cât s-a cerut pentru Ştefănescu acum doi, trei ani, 300-400-500.000. Eu presupun că nu e cea mai serioasă opţiune (n.r. - ca Politic să semneze prelungirea cu Dinamo).

Eu cred că pleacă. Vom vedea. Acum aude şi el de 'grăsanele' alea de contracte. Politic îi datorează ceva lui Dinamo, dar i-a şi dat", a adăugat Basarab Panduru, despre posibilele plecări de la Dinamo.