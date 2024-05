Alex Chipciu și-a deschis inima și a vorbit despre cea mai grea perioadă din cariera sa: ”Durerea era prea mare”

În 2017, tatăl marelui fotbalist a trecut în neființă. Șapte ani mai târziu, fostul jucător al FCSB a discutat despre cele mai dureroase momente din cariera sa de fotbalist.

Chipciu, un fan al roș-albaștrilor încă din copilărie, a ajuns să joace în cel mai înalt eșalon fotbalistic, unde a câștigat de-a lungul carierei șapte titluri de campion: trei cu FCSB, trei cu CFR Cluj și unul cu Anderlecht. Din 2022, mijlocașul joacă pentru Universitatea Cluj.

Chipciu: "Mă încercau gândurile astea"

Alexandru Chipciu a vorbit despre șocul primit cu câtiva ani în urmă, în urma decesului figurei paterne. Mijlocașul i-a dedicat de atunci încolo toate reușitele tatălui său, care mereu îl compara cu alți jucători.

„În 2017 l-am pierdut pe tata. Nu îmi vine să cred că au trecut atâția ani. Am fost șocat când am aflat că are cancer. Lunile în care a mai trăit au fost extrem de grele. După ce a murit, a fost o ușurare, dar acele 6-7 luni au fost groaznice. Mă puneam pe jos și plângeam. Credeam că nu o să mai am bucurii, drama aia ce am trăit în spital, e incredibil cum poți să treci peste orice în viața asta.

Orice făceam în fotbal voiam să îi demonstrez lui. El mereu îmi spunea că alții sunt mai buni ca mine. Un an de zile nu am vorbit cu nimeni, pur și simplu țineam în mine. Adormeam noaptea târziu. Durerea era prea mare. Și acum am conversația cu el ultima, au schimbat numărul, a dat numărul mai departe și am văzut că e poza unui copil. Nu mai voiam să fac nimic, mă întrebam ce e viața asta dacă există moarte? Mă încercau gândurile astea”, a declarat Alex Chipciu, la EuroCast 2024.

Cifrele lui Alexandru Chipciu

În cei 14 ani de fotbalist profesionist, mijlocașul și-a trecut în CV:

483 meciuri jucate

65 de goluri marcate

75 de pase decisive livrate

36.055 minute prestate pe suprafața de joc, la nivel de club.

Pentru naționala României, Alexandru Chipciu a bifat 47 de meciuri, în care a înscris șase goluri.