"Cainii", in lupta cu 3 echipe din Liga 1 pentru un fotbalist al Astrei! Urmeaza si o plecare din Stefan cel Mare

Dinamovistii incearca sa treaca peste toate problemele si sa fie cat de poate de pregatiti pentru urmatorul sezon.

Problemele financiare si sportive au dainuit la Dinamo in sezonul precedent, in principal din cauza investitorului spaniol venit in Romania pentru a distruge un brand, insa fanii din DDB au reusit sa mentina clubul in viata si spera sa continue sa progreseze in continuare, chiar daca resursele sunt limitate.

Oficialii dinamovisti vor sa-l ia pe Robert Riza in cantonamentul echipei din Turcia, unde Steliano Filip ar putea lipsi, din cauza unei operatii de deviatie de sept. Jucatorul de 22 de ani ar putea fi o solutie si in cazul unei plecari a lui Deian Sorescu, cel care a fost scos la vanzare de DDB. Totusi, mutarea lui Riza la clubul din Bucuresti e complicata. Alb-rosii nu au voie sa faca transferuri, interdictie dictata de UEFA, din cauza restantelor salariale fata de Isma Lopez.

In plus, fotbalistul Astrei mai are oferte si de la FC Voluntari, Academica Clinceni si FC Arges, insa intr-un final ar putea prefera mutarea la Bucuresti, Dinamo fiind totusi un nume mare in fotbalul romaesc, chiar daca nu a mai reusit sa aiba performante notabile de ceva ani. Dupa ce Bogdan Balanescu a parasit formatia dinamovista in sezonul trecut si a mers la FC Voluntari, se pare ca George Trandafir, un alt angajat al "cainilor" urmeaza si el sa aiba acelasi drum.