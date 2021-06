Fotbalistul dorit de Dinamo si FCSB spune pas revenirii in Liga 1! "Are destule oferte din strainatate"

Formatiile din Romania cauta sa se intareasca pentru sezonul urmator.

Fostul jucator al lui Dinamo, Dorin Rotariu, a ramas liber de contract dupa ce s-a despartit de Astana, unde a evoluat in ultimii 2 ani. Fotbalistul roman a fost pe lista celor de la FCSB, acolo unde Gigi Becali s-a declarat un fan al jucatorului, insa si Dinamo a fost si este cu ochii pe situatia sa. Iosif Rotariu, unchiul sau, spune ca totusi nu exista sanse de revenire in Liga 1 si ca sunt destule oferte din strainatate pentru el.

"A ramas liber de contract in urma unui litigiu financiar, pentru ca s-au intamplat multe si pe acolo. Mai avea doi ani de contract, dar a fost declarat liber de FIFA, e in tara, se odihneste si are destule oferte din strainatate. M-a sunat si pe mine. Va analiza foarte bine, va merge unde crede el, il voi sfatui si eu sa mearga unde e mai bine, pentru ca are abia 25 de ani.



E un jucator care trebuie sa revina la echipa nationala, pentu ca are potential destul. A acumulat experienta, e matur acum. Acum trebuie sa cantareasca foarte bine. Trebuie sa mearga la o echipa care se bate pentru trofee. Romania nu e o solutie pentru el. Deocamdata nu se pune problema. E inca tanar si trebuie sa joace in strainatate.", a declarat Iosif Rotariu, pentru Realitatea Sportiva.