Steliano Filip nu va merge in cantonament cu Dinamo! Fundasul s-a operat si va lipsi in urmtoarea periada

Fotbalistul dinamovist va trebui sa aiba o pauza de la efort in urma unei interventii chirurgicale.

Dinamovistii vor pleca intr-un stagiu de pregatire in Tucia in perioada 21-28 iunie, insa Dusan Uhrin nu se va putea baza pe Steliano Filip, dupa ce acesta a primit interdictie de a face efort din parte mediciilor, in urma unei interventii chirurgicale. Mai exact, fundasul s-a operat de deviatie de sept, iar doua saptamani nu va putea face efort fizic sustinut.



Steliano Filip este unul dintre jucatorii de baza care, in mod normal, va continua la Dinamo. Pe postul de fundas stanga, "cainii" mai au o singura variana, pe Andrei Radu, fotbalistul in varsta de 24 de ani. Dinamovistii se vor reuni marti, 15 iunie, la Saftica, unde vor efectua prima parte a pregatirii din aceasta vara.

In cantonamentul din Turcia, Dinamo va disputa si o partida amicala in compania celor de la Galatasaray, la Florya, pe data de 27 iunie, iar directorul sportiv Mario Nicolae a spus ca e posibil ca formatia la care activeaza sa mai aiba si alti adversari de un nivel ridicat.