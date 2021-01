Bus i-a propus lui Becali un alt atacant la FCSB: "Pe el l-as vedea acolo!" Varful la care nimeni nu s-ar fi gandit

Sergiu Bus a plecat in Coreea de Sud pentru a semna cu Seongnam, un nume mare din fotbalul asiatic.

Bus (28 de ani) crede ca sistemul folosit de FCSB dupa accidentarea sa, la finalul anului trecut, poate fi folosit in continuare. FCSB s-a descurcat si fara atacant impins. Echipa lui Toni Petrea e lidera detasata in clasamentul marcatoarelor din Liga 1. Daca Becali s-ar gandi totusi la un transfer in fata, ar putea sa-l aduca pe Luckassen de la Viitorul, crede Bus. Olandezul se potriveste cel mai bine stilului de joc al FCSB - spune fostul atacant al stelistilor.

"Steaua poate juca si fara varf. Daca ma pui sa recomand un atacant, poate ar fi Luckassen", a comentat Bus pentru gsp.ro.

Adus dupa finalul sezonului trecut de Viitorul de la Poli Iasi, Luckassen (27 de ani) a marcat 7 goluri in 16 jocuri pentru echipa lui Hagi. Tot sub comanda lui Rednic a jucat si in Moldova campionatul trecut. A marcat de 5 ori pentru Poli.